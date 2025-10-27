快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／全盲跑者拋點子 首屆點燃愛與希望公益路跑11/1起跑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第一屆「點燃愛與希望」公益路跑今天舉行記者會。記者曾思儒／攝影
第一屆「點燃愛與希望」公益路跑今天舉行記者會。記者曾思儒／攝影

第一屆SOL RUN點燃愛與希望公益路跑將在11月1日起跑，今天「飛躍的羚羊」紀政特別出席記者會為賽事站台，和全盲跑者「台灣阿甘」張文彥、陪跑教練吳興傳等傳達「用生命影響生命」的真實力量，也為弱勢孩童加油打氣，鼓勵孩童勇敢追夢。

點燃愛與希望公益路跑由礦工兒子教育基金會主辦，基金會2003年由創辦人蔡合城成立，每年頒發全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金，有感近年募款環境艱難，在「台灣阿甘」張文彥提議下首度舉辦公益路跑。

蔡合城提到，基金會20多年來第一次辦公益路跑，非常不簡單，「報名破千人，真的不容易。」11月1日的路跑將於台北市馬場町紀念公園舉行，分成3公里、5公里、10公里和15公里四個組別，屆時育幼院青少年將擔任現場志工，另安排衛福部北區兒童之家的孩子參與起跑儀式。

今天也出席記者會的張文彥提到，在志工介紹下認識礦工兒子教育基金會，得知近年基金會募款艱難，建議透過公益路跑讓基金會更被認識，才有這次從零開始的路跑賽。

「紀姐（紀政）也是很大助力者，希望喚起更多人重視健康。」張文彥表示，自己從跑者身份到現在的運動推廣者，希望不管身障、視障都能健康路跑，感受生命的價值。

全盲跑者「台灣阿甘」張文彥（左一）和紀政（左二）及陪跑教練吳興傳合影。記者曾思儒／攝影
全盲跑者「台灣阿甘」張文彥（左一）和紀政（左二）及陪跑教練吳興傳合影。記者曾思儒／攝影

延伸閱讀

泰王太后詩麗吉離世「全國進入哀悼期」 《鬼聲泣3》曼谷路跑急喊卡

全運會今落幕計打破15項全國紀錄 雲林縣正式交棒屏東縣

竹林山觀音寺合辦 林口祈福路跑10月27日開放報名

全運會田徑／又是超風速 「風速王」陳玟溥男子百米9秒95摘金

相關新聞

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒混雙奪冠

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒混雙決賽對決香港黃鎮廷／杜凱琹，寶島組合在先...

桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒接連在單打4強賽出賽，鄭怡靜面對日本好手早田...

跆拳道世錦賽／劉侑芸奪金！台灣暌違10年再獲榮耀

年僅十八歲的跆拳道小將劉侑芸，在無錫舉行的跆拳道世錦賽踢出驚奇，晉級過程中包括八強賽力退前奧運銀牌，金牌戰更上演逆轉勝，...

高球／曾雅妮淚崩奪緯創高球賽金盃 結束11年冠軍荒

「微笑球后」曾雅妮今天在TLPGA緯創女子公開賽最終回合頂住壓力，繳出67桿，並以2天低於標準14桿的130桿，淚崩拿下...

極速超跑卡丁車賽 6好手搶下世界盃資格前進巴林

2025臺灣產物保險「極速超跑賽道群英會TKC台灣卡丁車錦標賽」麗寶總決賽昨天在台中麗寶卡丁車場熱烈展開。本次賽道最大特...

路跑／全盲跑者拋點子 首屆點燃愛與希望公益路跑11/1起跑

第一屆SOL RUN點燃愛與希望公益路跑將在11月1日起跑，今天「飛躍的羚羊」紀政特別出席記者會為賽事站台，和全盲跑者「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。