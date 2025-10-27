路跑／全盲跑者拋點子 首屆點燃愛與希望公益路跑11/1起跑

第一屆SOL RUN點燃愛與希望公益路跑將在11月1日起跑，今天「飛躍的羚羊」紀政特別出席記者會為賽事站台，和全盲跑者「台灣阿甘」張文彥、陪跑教練吳興傳等傳達「用生命影響生命」的真實力量，也為弱勢孩童加油打氣，鼓勵孩童勇敢追夢。

點燃愛與希望公益路跑由礦工兒子教育基金會主辦，基金會2003年由創辦人蔡合城成立，每年頒發全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金，有感近年募款環境艱難，在「台灣阿甘」張文彥提議下首度舉辦公益路跑。

蔡合城提到，基金會20多年來第一次辦公益路跑，非常不簡單，「報名破千人，真的不容易。」11月1日的路跑將於台北市馬場町紀念公園舉行，分成3公里、5公里、10公里和15公里四個組別，屆時育幼院青少年將擔任現場志工，另安排衛福部北區兒童之家的孩子參與起跑儀式。

今天也出席記者會的張文彥提到，在志工介紹下認識礦工兒子教育基金會，得知近年基金會募款艱難，建議透過公益路跑讓基金會更被認識，才有這次從零開始的路跑賽。