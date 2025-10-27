快訊

亞青運／王誠宇3000公尺摘金 田徑單日進帳4獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴林亞洲青年運動會再傳捷報，中華田徑隊「沒有心臟的男子」王誠宇在男子3000公尺一路領先，跑出代表團第4面金牌，也帶出田徑隊26日賽程單日進帳1金2銀1銅好成績。

被隊友形容「沒有心臟」的王誠宇，今年全中運就跑出3000公尺大會紀錄，且包辦3000公尺和5000公尺雙料金牌，亞青運前進巴林也在賽道上一路領先，穩定配速下不讓對手有超車機會，最終以8分34秒46刷新個人最佳紀錄，也帶回代表團本屆賽事第4面金牌。

賽前被教練團點名的奪牌希望女子三級跳和女子跳高，曾子筠和陳巧庭也如願站上頒獎台。16歲的曾子筠決賽六次試跳都超越個人最佳紀錄11公尺91，最終以第三跳的12公尺36摘下三級跳銀牌；15歲的陳巧婷也以1公尺69突破個人最佳，帶回女子跳高銀牌。

男子異程接力中華隊由黃冠堯、朱兆豐、林鴻翔和羅僅翔聯手，四人在個人項目都站上頒獎台，接力賽也跑出1分55秒82，以0.21秒的差距險勝第4位的泰國隊，為代表團再進帳一面銅牌。

巴林亞青運22日開幕，26日賽程結束，中華代表團累積4金6銀11銅，獎牌榜暫居第8位。

