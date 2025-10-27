快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

桌球／林昀儒鄭怡靜變更成熟 攜手奪暌違3年WTT混雙冠軍

中央社／ 台北26日電

本季再度合拍的台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜，今天在WTT倫敦球星挑戰賽完成兩人暌違3年的國際賽場冠軍，教練王翊澤認為，兩人心態變得更成熟，成為突破關鍵。

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，繼馮翊新、郭冠宏登頂男雙冠軍後，曾摘下東京奧運歷史性銅牌的黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天也加入奪冠行列，幫助台灣在這次的球星挑戰賽陸續稱霸男雙、混雙賽場。

林昀儒、鄭怡靜各自在單打4強落敗情況下，經過短暫休息後，立刻就要在混雙冠軍賽上陣，挑戰世界排名第5、賽會第2種子的香港組合黃鎮廷、杜凱琹，首局開打後，林鄭配打出不錯的氣勢，一度連得6分取得領先，沒想到接下來陷入亂流，導致以8比11讓出。

所幸林昀儒、鄭怡靜並未受到影響，在第2局很快做出調整，尤其頂住9比9的平手壓力，順利以11比9扳平戰局，同時將氣勢延續到第3局，後段兩人攜手打出5比1攻勢，再以11比7手握聽牌優勢。

進入關鍵第4局，林昀儒、鄭怡靜維持高檔表現，開局就以7比2遙遙領先，而且早早拿到冠軍點，就算被化解掉3個，林鄭配依舊穩住陣腳，最後靠著林昀儒的強勢正拍，迫使對手回擊出界，終於以11比9兌現冠軍點。

林昀儒、鄭怡靜曾一度高居混雙世界排名第1，不過中間歷經拆夥，直到本季才再度合拍，如今攜手拿下暌違3年的國際賽場冠軍，教練王翊澤接受中央社採訪時指出，林鄭配的默契一直都還在，尤其經歷世界錦標賽、全國運動會的磨合檢視，關鍵在於兩人心態變得更加成熟。

林昀儒 黃金混雙 鄭怡靜

