劉侑芸世錦賽跆拳道奪金！台灣暌違10年再獲榮耀
年僅十八歲的跆拳道小將劉侑芸，在無錫舉行的跆拳道世錦賽踢出驚奇，晉級過程中包括八強賽力退前奧運銀牌，金牌戰更上演逆轉勝，第三回合靠最後八秒的上端攻擊踢下土耳其對手，勇奪我國暌違十年的世錦賽金牌。
劉侑芸最後八秒的攻擊，裁判第一時間沒給分，中華隊教練蘇泰源提出重播輔助判決才獲得致勝三分，讓她在輸掉第一回合後逆轉土耳其對手阿克古爾。
劉侑芸從小一接觸跆拳道，加上她有吃不胖的體質，不用刻意減重也能維持四十九公斤級，漸漸踢出成績，如今更成為二○一五年莊佳佳後的首位世錦賽金牌。
蘇泰源笑說，劉侑芸表情雖「淡定」，其實是個悶騷的可愛小女孩，奪金後還在台上跳了一小段舞蹈和偶像「ＴＷＩＣＥ」致敬。
