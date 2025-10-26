桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒混雙奪冠

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒混雙決賽對決香港黃鎮廷／杜凱琹，寶島組合在先失首局下連趕3局，奪下最後勝利，也是繼男雙郭冠宏／馮翊新登頂後的再一座冠軍。

單打分闖4強的鄭怡靜和林昀儒，稍早進行的單打賽事都在拿下首局下遭逆轉，不過混雙寫下不同劇本。首局寶島組合雖連失2分，但以一波6：0反超，不過香港組合也回敬連拿5分攻勢，加上幸運擦網球助攻，率先取得10：8局點，並靠林昀儒失誤以11：8先下一城。

第二局寶島組合挺過拉鋸戰，9：9時連拿2分，以11：9扳平局數；第三局6：6時鄭林配打出連拿4分攻勢，以11：7取得局數「聽牌」優勢。

第四局寶島組合先取得5：2領先，香港組合喊出暫停後又連失2分，接續最多取得9：4領先；香港連趕2球後換寶島組合喊暫停，恢復比賽後立刻拿到「冠軍點」，最終在第4個機會兌現勝利，以11：9拿下勝利。

鄭怡靜和林昀儒東京奧運奪下銅牌後曾短暫拆夥，重新合體後奪下冠軍，也是2022年WTT挑戰賽卡達站後再度登頂。