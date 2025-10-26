快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒混雙奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照
鄭怡靜（右）與林昀儒。資料照

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒混雙決賽對決香港黃鎮廷／杜凱琹，寶島組合在先失首局下連趕3局，奪下最後勝利，也是繼男雙郭冠宏／馮翊新登頂後的再一座冠軍。

單打分闖4強的鄭怡靜和林昀儒，稍早進行的單打賽事都在拿下首局下遭逆轉，不過混雙寫下不同劇本。首局寶島組合雖連失2分，但以一波6：0反超，不過香港組合也回敬連拿5分攻勢，加上幸運擦網球助攻，率先取得10：8局點，並靠林昀儒失誤以11：8先下一城。

第二局寶島組合挺過拉鋸戰，9：9時連拿2分，以11：9扳平局數；第三局6：6時鄭林配打出連拿4分攻勢，以11：7取得局數「聽牌」優勢。

第四局寶島組合先取得5：2領先，香港組合喊出暫停後又連失2分，接續最多取得9：4領先；香港連趕2球後換寶島組合喊暫停，恢復比賽後立刻拿到「冠軍點」，最終在第4個機會兌現勝利，以11：9拿下勝利。

鄭怡靜和林昀儒東京奧運奪下銅牌後曾短暫拆夥，重新合體後奪下冠軍，也是2022年WTT挑戰賽卡達站後再度登頂。

林昀儒 鄭怡靜 挑戰賽

延伸閱讀

桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

相關新聞

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒混雙奪冠

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒混雙決賽對決香港黃鎮廷／杜凱琹，寶島組合在先...

桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒接連在單打4強賽出賽，鄭怡靜面對日本好手早田...

高球／曾雅妮淚崩奪緯創高球賽金盃 結束11年冠軍荒

「微笑球后」曾雅妮今天在TLPGA緯創女子公開賽最終回合頂住壓力，繳出67桿，並以2天低於標準14桿的130桿，淚崩拿下...

高球／皇冠盃世界隊奪季軍 徐薇淩盼未來台灣能組隊參賽

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天進入最終決戰，...

TPVL／連兩天贏下五局大戰 連莊拉出開季7連勝

昨天在5局激戰奪勝，臺中連莊今天再驚險延續開季連勝，團隊從局數1：2落後下連趕2局，逆轉臺北伊斯特，在台灣職業排球聯賽（...

高球／曾雅妮逾10年低潮不放棄 重拾笑容對自己說辛苦了

超過10年的迷惘和低潮，讓台灣「微笑球后」曾雅妮的笑容一度消失殆盡。儘管如此，曾雅妮仍舊不放棄最熱愛的高爾夫，相隔11年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。