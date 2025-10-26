高球／皇冠盃世界隊奪季軍 徐薇淩盼未來台灣能組隊參賽

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天進入最終決戰，徐薇淩所屬的世界隊，季軍賽以積分2：1擊敗日本隊，澳洲隊則在冠軍戰輾壓美國，以3：0捧起皇冠盃。

世界隊今天上午在4強賽迎戰澳洲隊，個人對抗賽部分，胡爾（Charley Hull）擊敗澳洲的格林（Hannah Green）搶下1分，但很可惜的是，韓德森（Brooke Henderson）遭李旻智逆轉，沒有積分進帳。

前兩場個人對抗賽，世界隊、澳洲隊戰成1：1平手，形同徐薇淩和高寶璟搭檔的四人兩球賽將攸關最後戰局。今天徐薇淩第1洞便抓下小鳥，且世界隊在第7、8洞都抓博蒂獲勝，暫時領先，無奈的是，澳洲在第11、18洞都贏下，扳平戰局。

進入延長賽後，世界隊和澳洲隊在第10洞戰成平手，第11洞世界隊吞下柏忌，無緣冠軍賽。世界隊在下午季軍賽變陣也找回狀態，胡爾擊敗古江彩佳，高寶璟改打個人賽也力退竹田麗央，徐薇淩改和韓德森在四人兩球賽搭配，雖然落後，但世界隊仍靠著個人賽積分獲勝。

徐薇淩對於在4強賽落敗感到失落，「真的很可惜，我們有很多很好的機會，但都沒能把握，但我認為，自己已經打得很不錯也盡力了。」至於在季軍戰落後，徐薇淩坦言，從配對賽到最後一日打了大概7輪，體力有點見底，也因4強賽落敗影響自己專注度。

回顧這4日表現，徐薇淩自評整體都很不錯，她很享受和世界頂尖球員較勁的感覺，「每一洞的緊張度很高，所以執行力要非常確實，這部分我學到很多，希望未來能應用在比賽中，如果專注度夠，我相信成績不會太差。」這次皇冠盃台灣僅徐薇淩一人參賽，她期待，未來整體高爾夫實力能繼續提升，讓台灣有機會能再次以國家隊的方式回到皇冠盃。