TPVL／連兩天贏下五局大戰 連莊拉出開季7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
連莊打下開季7連勝。圖／連莊提供
連莊打下開季7連勝。圖／連莊提供

昨天在5局激戰奪勝，臺中連莊今天再驚險延續開季連勝，團隊從局數1：2落後下連趕2局，逆轉臺北伊斯特，在台灣職業排球聯賽（TPVL）拉出7連勝，續保不敗金身。

本場比賽是十月賽程的最後一戰，臺中連莊以同樣的班底作為先發陣容出戰，主攻手漢佳與施琅、副攻手吳宗軒、快攻手汪秉勳與蔡秉諺、舉球員薩蘭迪，以及自由球員張昀亮。

開局階段，臺中連莊的攻擊屢遭對手攔網針對，難以有效突破，加上發球端未能順利破壞對方接發節奏，讓臺北伊斯特25：22先下一城；第二局連莊調整步調，在主攻手漢佳強勢跳發帶動下，全隊攻勢多點開花，成功掌握比賽節奏，以25：13強勢扳平戰局。

第三局比分緊咬，伊斯特以25：23搶下，取得局數「聽牌」優勢，但連莊第四局以25：23續命，決勝局再以15：12帶走勝利，連兩天踢館成功。

連莊今天火力全開，主攻手施琅轟下全場最高26分，吳宗軒轟下21 分，漢佳貢獻13 分；兩位先發快攻手汪秉勳與蔡秉諺也各有5分進帳，展現團隊穩定輸出的實力。

昨天和台鋼天鷹也打滿5局，施琅坦言非常疲累，且昨天臺南出戰、今天到臺北，體能消耗相當大，「我們昨天對上台鋼天鷹的五局比賽幾乎用盡全力，因為疲勞的關係，我覺得今天大家的表現並不算理想。」不過他也強調，球隊在第四局重新找回節奏，「大家再度凝聚力量，在第五局很幸運地拿下勝利。」

下周連莊將回到主場台體大，施琅說：「我很高興可以回到我們的主場比賽，歡迎大家進場支持我們，我們會展現出最好的表現給球迷們！」

TPVL

