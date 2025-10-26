高球／曾雅妮逾10年低潮不放棄 重拾笑容對自己說辛苦了

快訊

中央社／ 台北26日電
曾雅妮。 中央社
曾雅妮。 中央社

超過10年的迷惘和低潮，讓台灣「微笑球后」曾雅妮的笑容一度消失殆盡。儘管如此，曾雅妮仍舊不放棄最熱愛的高爾夫，相隔11年，今天再度奪冠，她想對自己說聲「辛苦了」。

曾雅妮今天在TLPGA和女子歐巡賽共同認證的緯創女子公開賽如願封后，當年「妮來瘋」盛況又在揚昇高爾夫球場上演，雖然人數少了1/10，但仍有數千名球迷包圍第18洞果嶺，看著曾雅妮拿下睽違11年的職業賽冠軍。

2008年，19歲的曾雅妮拿下LPGA四大賽之一的麥當勞錦標賽冠軍，就此打開她的人生巔峰；2011年台灣首度舉辦LPGA錦標賽，曾雅妮在4天超過6萬人見證下如願封后，掀起全台高爾夫熱潮。

至2012年短短4年間，曾雅妮就拿下5場LPGA大賽金盃，並稱霸世界球后長達109週。

2013年曾雅妮全年無冠，2014年雖返台拿下TLPGA的台豐女子公開賽冠軍，但已經2年沒能在美巡賽封后，也開始讓外界產生批評聲浪，說她「跌落神壇」、「神話破滅」等。

從那時候起，曾雅妮陷入前所未有的低潮，她為谷底反彈改了動作、換了教練，因為髖關節傷勢開了2次刀，1年多前還把推桿改成左手，都看得出她堅持不放棄的拚勁。

曾雅妮在接受中央社記者訪問時提到，「這10幾年來，最辛苦的就是你不知道會不會再發生（奪冠），每天能做的就是一直努力，保持熱情，告訴自己不要放棄，相信自己一定可以，才能看到今年的結果。」

曾雅妮紅著眼眶表示：「只想跟自己說『辛苦了』，這10幾年來，真的很不容易，今天奪冠對我來說也是很大的一步，這個獎給我很多信心，讓我能繼續拚下去，10幾年都能等了，我相信接下來一定會更好。」

看著揚昇球場的第18洞，曾雅妮有感而發，「2011年我在這裡邁向巔峰，14年過去了，我又在這裡拿到冠軍，看到家人、朋友、球迷的支持，是讓我能撐下去最大的力量。」

個性可愛的曾雅妮，在自己的鞋子上分別用奇異筆寫下Cut It Off、Focus，提醒自己專注在場上。她笑說：「我就很容易胡思亂想，所以這場比賽特地寫在鞋子上，提醒自己專注每一桿，沒想到還蠻有用的。」

