自由車／KOM太平洋經典賽明登場 國內外車手迎新挑戰  

2025台灣KOM太平洋經典賽，將於明天從花蓮新天堂樂園正式登場，今年賽事以全新路線展現台灣山海之美，雖然沒有攻武嶺海拔3275公尺，但全程203公里，總爬升達2300公尺，不僅難度不減還增加更多變數，再加上狂風大作，讓來自歐美、亞洲共22個國家或地區菁英選手賽前都覺得非常亢奮。

「台灣KOM太平洋經典賽」是從世界聞名的「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線，過去的KOM以征服海拔3275公尺的武嶺為榮，而今年賽事首度轉戰花東太平洋岸線，從花蓮新天堂樂園出發，沿著台11線攀登牛山，穿越玉長公路橫跨海岸山脈，再折返花蓮鹽寮，全程203公里，總爬升達2300公尺。

今年賽事也吸引了來自包括台灣、美國、菲律賓、德國、印尼、英國、新加坡、荷蘭、中國大陸、日本、加拿大、泰國、義大利、比利時、西班牙、法國、保加利亞、香港、馬來西亞、澳門、澳洲、南韓等22國的選手共襄盛舉。

今年更有一位特別來賓義大利肢障選手普沙特里（Andrea Pusateri），他曾奪得十次義大利帕運自由車全國冠軍與世界帕運自由車錦標團體接力冠軍，普沙特里今在賽前歡迎會上透露，他在二歲時因火車意外，讓他失去右腿和拯救了他生命的母親，但他堅持運動與創作，以「不存在限制」的精神激勵無數人。

普沙特里此次受邀參賽，旅程中也將造訪台中捷安特自行車文化探索館，向世界傳遞勇氣與夢想的力量，他說：「從小學起，我就學到殘疾不是一種限制，反而是一種力量，我14歲就開始騎車一直到現在。我要為這比賽致敬，台灣很棒，人們都非常友善，台灣是一個傳統和現代並存的國家，雖然食物和義大利不同，但我喜歡吃新的食物，餃子己經是我的最愛。」