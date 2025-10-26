桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒接連在單打4強賽出賽，鄭怡靜面對日本好手早田希娜錯過第二局的局點機會，在先下一城下遭連趕3局逆轉；林昀儒面對列頭號種子的日本名將張本智和，同樣是先搶下首局後連失3局，無緣男單決賽。

世界排名11的林昀儒列WTT球星挑戰賽倫敦站的男單第3種子，今天凌晨的8強賽在決勝局上演大逆轉，淘汰日本18歲新星松島輝空。4強上演另一場台日對決，林昀儒首局以11：5拿下，但第二局在9：9時連失2分，讓張本智和扳平局數。

第三局張本智和一路領先下以11：3拿下，先取得局數「聽牌」優勢。第四局第一球就是精彩的遠檯攻防，進攻端的林昀儒接連進攻都遭瓦解，反而出界讓張本智和率先得分；林昀儒局末先取得10：8領先，但2個局點都沒能拿下，反讓張本智和連拿4分逆轉，以12：10搶下男單決賽門票。

先上陣的鄭怡靜面對世界排名14的早田希娜，前兩局都打到「丟士」，鄭怡靜首局以13：11拿下，第二局10：9時錯過局點機會，讓早田希娜演出逆轉勝，以12：10、11：6、11：6連趕3局帶走勝利。

雖無緣單打決賽，鄭怡靜和林昀儒聯手打進混雙決賽，稍晚台灣時間9點半將和香港黃鎮廷／杜凱琹爭冠。