聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／鄭怡靜錯過局點 林昀儒不敵張本智和無緣決賽
WTT球星挑戰賽倫敦站今天進行最終日賽程，我國「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒接連在單打4強賽出賽，鄭怡靜面對日本好手早田希娜錯過第二局的局點機會，在先下一城下遭連趕3局逆轉；林昀儒面對列頭號種子的日本名將張本智和，同樣是先搶下首局後連失3局，無緣男單決賽。
世界排名11的林昀儒列WTT球星挑戰賽倫敦站的男單第3種子，今天凌晨的8強賽在決勝局上演大逆轉，淘汰日本18歲新星松島輝空。4強上演另一場台日對決，林昀儒首局以11：5拿下，但第二局在9：9時連失2分，讓張本智和扳平局數。
第三局張本智和一路領先下以11：3拿下，先取得局數「聽牌」優勢。第四局第一球就是精彩的遠檯攻防，進攻端的林昀儒接連進攻都遭瓦解，反而出界讓張本智和率先得分；林昀儒局末先取得10：8領先，但2個局點都沒能拿下，反讓張本智和連拿4分逆轉，以12：10搶下男單決賽門票。
先上陣的鄭怡靜面對世界排名14的早田希娜，前兩局都打到「丟士」，鄭怡靜首局以13：11拿下，第二局10：9時錯過局點機會，讓早田希娜演出逆轉勝，以12：10、11：6、11：6連趕3局帶走勝利。
雖無緣單打決賽，鄭怡靜和林昀儒聯手打進混雙決賽，稍晚台灣時間9點半將和香港黃鎮廷／杜凱琹爭冠。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言