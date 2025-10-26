輪椅網球／克服頸傷挺進冠軍賽 宇佐美慧還是棒球、柯南大粉絲

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽26日繼續在國立體育大學室內網球場進行，昨天在QUAD（多重障礙）組擊敗地主好手黃楚茵的日本宇佐美慧今天拿出堅強意志力，以6：1、7：6（3）險勝同胞池田拓也，挺進27日的冠軍戰。

防守堅強的宇佐美首盤俐落拿下，但次盤遇到頸傷問題，跟裁判申請傷停，按照規則換場就能讓防護員治療，但無巧不巧這1分陷入苦戰，打了足足7次丟士（Deuce），才盼到2分鐘的舒緩時間，嘴上還說著「我要比，我要把比賽打完。」

短暫治療果真有奇效，他先將比分追到6平逼出「搶七」（Tie-break），搶七率先破發取得先機，一路領先到終場，在旁觀賽的各國選手尤其日本球員都給予掌聲鼓勵，佩服宇佐美的毅力。

「我當時脖子不能往左移動，所以我每打一次正拍就痛一次。」宇佐美賽後仍需找防護員治療，他透露上一站在天母的凱靖盃臺北國際公開賽也發生過，「可能是舊傷，偶爾會出現，希望不影響明天比賽。」

這次台北大雨不斷，宇佐美表示確實影響到調整，「我很專注在這次的賽事，但這情況對我來說是很困難，因為沒有地方練習，幸好還有個室內場地可以比賽。」

除了網球，宇佐美是個超級棒球迷，支持日本職棒讀賣巨人，去現場看過世界棒球經典賽（WBC）還買了球星大谷翔平球衣，他笑說：「其實我喜歡棒球勝過網球，以前也曾經打過一陣子，我還有朋友是日本身障棒球的國家代表隊成員。」

今天上午正好是MLB世界大賽第二戰，洛杉磯道奇日籍強投山本由伸完投9局僅失1分，助隊擊敗多倫多藍鳥並將系列賽扳平，宇佐美因準備比賽無法觀賽，賽後拿起手機時驚呼不可思議，「山本真是太棒了，他跟大谷翔平都是超級厲害的投手。」

另外，宇佐美也很迷日本知名推理漫畫《名偵探柯南》，社群媒體上還有特地列出專區，「其實我不太看動漫的，我只看《柯南》跟《七龍珠》、《灌籃高手》。我家裡還有全套柯南漫畫，每年出劇場版都會去看，但我沒有買什麼周邊商品，倒是池田有！」他笑說。

宇佐美已經來過台灣5、6次，他笑說很喜歡台灣的食物，「滷肉飯、小籠包，都很好吃，跟日本的飲食文化很類似，我知道台灣人也很喜歡日本。」

女子雙打賽事，頭號種子Abbie Breakwell／岡野莉央以2：6、4：6不敵Liudmila Bubnova／Viktoriia Lvova，四強提前中箭落馬，不過這對「英日組合」在場上充滿歡笑、互相鼓勵，十足展現運動家精神。

「其實我們是第一次搭檔！考量到對方已經搭配很多次，我覺得我們今天打得很好了，我們打出很多很棒的球，我對我們感到驕傲。」Breakwell說。

Breakwell認為，儘管賽前還算陌生，一上場就覺得彼此像是好朋友一樣，互相支持，「Viktoriia是很強勁的對手，我昨天單打就是輸給她，很可惜，但我們盡力了。」

Breakwell是先天遺傳性運動感覺神經病變（CMT）患者，且無法經過治療、復健好轉，但她天生愛運動，於是找到了網球，「我已經很習慣輪椅了，我認為這是我可以辦到的事，我熱愛這項挑戰。」

男單方面，日本頭號種子荒川大輔今天碰上上週凱靖盃冠軍韓國任胡桓的巨大挑戰，首盤1：6失守，次盤6：4奪還，決勝盤「搶十」再以10：7險勝並闖進冠軍賽，他的對手將是英國好手Ben Bartram。