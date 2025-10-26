快訊

高球／曾雅妮淚崩奪緯創高球賽金盃 結束11年冠軍荒

中央社／ 台北26日電
「微笑球后」曾雅妮。（中央社／LPGA提供）
「微笑球后」曾雅妮今天在TLPGA緯創女子公開賽最終回合頂住壓力，繳出67桿，並以2天低於標準14桿的130桿，淚崩拿下自從2014年以來的職業賽冠軍，也是她自2011年後再度於揚昇球場奪冠。

這場緯創女子高爾夫公開賽，是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與女子歐巡賽（LET）共同認證的比賽，總獎金高達100萬美元，冠軍獨得20萬美元（約621萬台幣）。

因惡劣天氣因素，原訂4回合賽事縮短為2回合比賽。曾雅妮今天完成首回合補賽後，飆出63桿獨居領先，並帶著3桿優勢進入今天最終回合。

今天最終回合曾雅妮在前9洞顯得有些緊張，一度被對手追上甚至超越，不過她從第9洞開始發揮前球后的威力，一口氣連抓5博蒂再度要回領先，最終順利以4桿差距奪冠。

曾雅妮在比賽結束後，站在第18洞果嶺上忍不住掩面落淚、啜泣，接受其他選手的潑水慶祝時，更是大喊「原來這就是冠軍的感覺！」

現年已經36歲的曾雅妮，曾在2011年拿下首屆LPGA台灣錦標賽金盃，2013年拿下LPGA起亞菁英賽冠軍後，就始終和美巡賽后座無緣。2014年她拿下TLPGA台豐女子公開賽冠軍後，長達11年不曾奪冠，期間經歷揮桿動作大改造、兩度進行髖關節手術，甚至連推桿都換成左手，一切就是為了重返榮耀。

曾雅妮賽後接受媒體訪問前泣不成聲，收拾情緒後才說：「一直到走上18洞果嶺旁的計分板，我都還覺得自己是不是看錯了，畢竟真的好久沒有站上領先榜了。」

她感性的提到：「真的很開心能在家鄉重新站起來，更感謝今天到場的球迷和家人，這10幾年確實不好走，但我從沒想過要放棄，能拿到這座冠軍，證明我的堅持是對的。」

曾雅妮強調，「這座冠軍想要獻給所有跟我一樣曾經陷入低潮、陷入困境的人，只要你不放棄，只要你持續努力，一定會有好事發生在自己身上。」

