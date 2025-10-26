快訊

中央社／ 台北26日電
2025世界跆拳道錦標賽在中國舉行，年僅18歲的新星劉侑芸（右）25日於女子49公斤級金牌戰逆轉擊敗土耳其好手，替台灣摘下暌違10年的金牌。左為教練蘇泰源。 中央社（蘇泰源提供）
在中國舉行的世界跆拳道錦標賽，年僅18歲的新星劉侑芸替台灣摘下暌違10年的金牌，未來性備受期待。指導教練蘇泰源笑說，愛徒背後奮鬥的動力正是韓國女團TWICE。

台灣跆拳道新星劉侑芸這次在世錦賽展現絕佳狀態，不僅在8強戰扳倒東京奧運銀牌得主的西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana Cerezo Iglesias），最後更於女子49公斤級金牌戰以2比1逆轉擊敗土耳其好手阿克古爾（Elif Sude Akgul），成為繼2015年的莊佳佳後，再有台灣選手勇奪世錦賽金牌。

以「神奇」形容劉侑芸這次世錦賽的奪金之旅，指導教練蘇泰源接受中央社採訪時指出，愛徒在世錦賽前的全國運動會未能稱霸，加上剛從青少年轉戰成人賽場，也會擔心她會怯場、緊張，「確實她在場下一直碎碎念很緊張，只能試著把她的專注力放在戰術執行上。」

個性單純的劉侑芸，不論輸贏在臉上不太會有什麼表情，強大心理素質成為持續進步的關鍵。如今獲得世界冠軍頭銜，蘇泰源表示，原本認為只要晉級8強就算達到目標，「結果超乎我們期待，也讓大家知道她就是這麼好。」

蘇泰源指出，經過這場世錦賽後，劉侑芸的奧運排名竄升至世界第1，雖然目前的排名並未太具有參考性，不過已經對愛徒是一大肯定。未來她將面對其他對手情蒐研究，因此蘇泰源果斷取消劉侑芸本季剩餘的國際賽，以開發更多元戰術，目標鎖定2026名古屋亞運奪牌。

有趣的是，蘇泰源爆料劉侑芸是韓國女團TWICE的忠實粉絲，甚至在金牌戰賽後大秀舞技致敬偶像周子瑜，「她說TWICE是她的生命。」蘇泰源透露，愛徒想要11月請假看TWICE在高雄的演唱會，當時他提出條件是以世錦賽成績決定，或許意外激發劉侑芸的鬥志，並笑說：「現在可以准假了。」

跆拳道世錦賽／新星劉侑芸奪金 背後動力是韓國女團TWICE

