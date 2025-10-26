廣州女網／首度打進女雙決賽 梁恩碩遭逆轉錯過金盃

我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩和香港搭檔張瑋桓勇闖廣州女網賽雙打決賽，今天面對波蘭皮特（Katarzyna Piter）／印尼曾麗美（Janice Tjen），一路激戰到決勝的「超級搶10」，可惜遭到逆轉，無緣生涯第一座WTA巡迴賽等級金盃。

廣州女網賽屬於WTA 250等級賽事，總獎金27萬5094美元，單打32籤、雙打16籤，我國「一姊」謝淑薇曾在2011年和13年女雙奪冠，退役女將莊佳容也曾在14年登頂。

今年梁恩碩和張瑋桓成為黑馬組合，兩人晉級路分別拍下第3種子和第2種子，驚奇闖進決賽，也是梁恩碩生涯首度打進WTA巡迴賽等級的賽事決賽。

今天遭遇波印組合，首盤梁恩碩組合憑藉第8局的唯一破發，以6：3先下一城；第二盤換波印組合先突破，兩度破發下以6：3扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台香組合前5個發球分就有3個失守，讓對手將領先拉開到7：3，最終以10：5帶走金盃。

張瑋桓目前雙打排名113，梁恩碩107位，雖錯過登頂機會，不過明天最新公布的世界排名也將首度前進前100，寫下突破之旅。