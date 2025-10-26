800名棋手落子嘉義 福源肉粽盃開啟全國圍棋盛會

嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。嘉義市長黃敏惠肯定圍棋教育在啟發心智、培養專注與思辨力上的重要意義，主辦單位長年深耕圍棋推廣，使嘉義成為全國棋壇的重要據點。

來自全國各地近800名圍棋愛好者其中參賽最年長77歲、來自台南的李國文五段，最年幼的僅6歲。多元的參賽族群展現出台灣推廣圍棋教育與全民智育運動的成果。

圍棋委員會主委張偉政表示，圍棋公開賽能連續舉辦9屆，實屬難能可貴，這背後凝聚了主辦單位、贊助企業與社會各界的熱情支持。尤其福源肉粽創辦人黃若瑩與會長林博閎，長年推動兒童圍棋教育，為嘉義乃至全台圍棋扎根奉獻心力。

比賽採瑞士制進行，選手們歷經多輪激戰，現場氣氛緊張而熱烈。每一步落子皆蘊含深思與謀略，充分展現圍棋「簡潔而變化萬千」的魅力。張偉政指出，圍棋不僅能啟發邏輯推理與專注力，也能促進交流與友誼，期待未來有更多市民投入圍棋活動，讓嘉義成為智育與文化兼備的城市。