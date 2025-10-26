快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

800名棋手落子嘉義 福源肉粽盃開啟全國圍棋盛會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左三）到場為選手加油打氣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）到場為選手加油打氣。圖／嘉義市政府提供

嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。嘉義市長黃敏惠肯定圍棋教育在啟發心智、培養專注與思辨力上的重要意義，主辦單位長年深耕圍棋推廣，使嘉義成為全國棋壇的重要據點。

來自全國各地近800名圍棋愛好者其中參賽最年長77歲、來自台南的李國文五段，最年幼的僅6歲。多元的參賽族群展現出台灣推廣圍棋教育與全民智育運動的成果。

圍棋委員會主委張偉政表示，圍棋公開賽能連續舉辦9屆，實屬難能可貴，這背後凝聚了主辦單位、贊助企業與社會各界的熱情支持。尤其福源肉粽創辦人黃若瑩與會長林博閎，長年推動兒童圍棋教育，為嘉義乃至全台圍棋扎根奉獻心力。

比賽採瑞士制進行，選手們歷經多輪激戰，現場氣氛緊張而熱烈。每一步落子皆蘊含深思與謀略，充分展現圍棋「簡潔而變化萬千」的魅力。張偉政指出，圍棋不僅能啟發邏輯推理與專注力，也能促進交流與友誼，期待未來有更多市民投入圍棋活動，讓嘉義成為智育與文化兼備的城市。

今日活動嘉賓雲集，包括嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、九華山地藏庵董事長蔡爾健、輔仁中學校長李國榮，以及台灣女子職業圍棋最強者盧鈺樺五段等人皆蒞臨開幕儀式，共同為參賽選手加油打氣。

嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供
嘉義市議長陳姿妏（左六）議員黃敏修（左三）、王浩（右四）、圍棋委員會主委張偉政（左四）等人蒞臨開幕儀式，共同為參賽選手加油打氣。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供
嘉義市議長陳姿妏（左六）議員黃敏修（左三）、王浩（右四）、圍棋委員會主委張偉政（左四）等人蒞臨開幕儀式，共同為參賽選手加油打氣。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。記者李宗祐／攝影
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。記者李宗祐／攝影
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。記者李宗祐／攝影
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」今天有來自全台800名棋手齊聚輔仁中學同場競技。記者李宗祐／攝影
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」有來自全台800名棋手齊聚同場競技。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供
嘉義市體育總會圍棋委員會主辦「第九屆福源肉粽盃全國圍棋公開賽」有來自全台800名棋手齊聚同場競技。圖／嘉義市體育總會圍棋委員會提供

延伸閱讀

嘉市2遊客中心設AI雙向翻譯機 14國語言開口就通

嘉市品牌幸福米飄香日本 食農嘉年華食在市推全齡食農教育

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，...

長榮馬拉松吸2.4萬跑者參賽 半馬女子組陳美彤將冠軍留在台灣

2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計2.4萬名海、內外跑者集聚，盡管空服員工會於馬拉...

路跑／國內冠軍獲不限航點機票 長榮馬拉松2萬4千名跑者齊聚

2025長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24000名海、內外跑者集聚台北，最終全程馬拉松男...

基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

基隆市民體育活動中心開放球友，事先網路填表預約租用網球場地，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時...

亞青運／林巧鈴飆出第3金 男子400欄中華隊「銀包銅」

睽違12年舉行的巴林亞洲青年運動會，中華田徑隊單日斬獲4面獎牌大豐收，除林巧鈴在女子400公尺跨欄以1分00秒31的破大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。