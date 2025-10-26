快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

長榮馬拉松吸2.4萬跑者參賽 半馬女子組陳美彤將冠軍留在台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。圖／長榮航空提供
全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。圖／長榮航空提供

2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計2.4萬名海、內外跑者集聚，盡管空服員工會於馬拉松開跑前闖入現場抗議，但馬拉松跑者仍很投入，並順利完成賽事。全馬男子組由肯亞籍選手Joseph Mwangi Ngare奪冠，女子組冠軍則是澳洲籍選手Amelia Clark拿下。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被秒殺。

長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3000公尺障礙、1萬公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌3面金牌，今日也到現場替跑者加油。

長榮航空表示，今年戰績精彩，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得；全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。

年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼1張全球不限航點經濟艙機票。

半程馬拉松男子組，由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線；半程馬拉松女子組，則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績（1小時22分鐘27秒），將冠軍留在台灣。

長榮航空連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈，男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名，而女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。

「幼苗計畫－校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。

此外，為回應廣大跑者的喜愛，長榮航空馬拉松首度推出周邊商品，以主視覺藍、黃作為主要色系，推出專屬的路跑帽、衣保托特袋、SEIKO獨家、聯名計時鐘，相關詳細資訊請至官網（https://ec.7don.com.tw/）查詢。

2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，來自52個國家的2.4萬名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，來自52個國家的2.4萬名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，來自52個國家的2.4萬名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，來自52個國家的2.4萬名跑者共襄盛舉。圖／長榮航空提供
半程馬拉松女子組由國內好手陳美彤把冠軍留在台灣，更以1小時22分鐘打破個人最佳成績。圖／長榮航空提供
半程馬拉松女子組由國內好手陳美彤把冠軍留在台灣，更以1小時22分鐘打破個人最佳成績。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松今清晨邀請台北市副市長林奕華、交通部觀光署國際組長黃易成、美國休士頓旅遊局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松今清晨邀請台北市副市長林奕華、交通部觀光署國際組長黃易成、美國休士頓旅遊局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。圖／長榮航空提供
全程馬拉松男子組冠軍由來自肯亞的Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得。圖／長榮航空提供
全程馬拉松男子組冠軍由來自肯亞的Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得。圖／長榮航空提供
半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒奪得冠軍。圖／長榮航空提供
半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒奪得冠軍。圖／長榮航空提供

全運會

延伸閱讀

第十二屆日月潭環湖馬拉松盛大開跑 公益與健康同行 點亮湖畔秋色

影／空服員離世 長榮馬拉松現場工會抗議提訴求

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

adidas打造臺北馬拉松限定配色「金標烈焰」On首辦「夜跑嘉年華」

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，...

廣州女網／首度打進女雙決賽 梁恩碩遭逆轉錯過金盃

我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩和香港搭檔張瑋桓勇闖廣州女網賽雙打決賽，今天面對波蘭皮特（Katarzyna Piter）／...

長榮馬拉松吸2.4萬跑者參賽 半馬女子組陳美彤將冠軍留在台灣

2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計2.4萬名海、內外跑者集聚，盡管空服員工會於馬拉...

路跑／國內冠軍獲不限航點機票 長榮馬拉松2萬4千名跑者齊聚

2025長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24000名海、內外跑者集聚台北，最終全程馬拉松男...

基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

基隆市民體育活動中心開放球友，事先網路填表預約租用網球場地，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。