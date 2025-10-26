長榮馬拉松吸2.4萬跑者參賽 半馬女子組陳美彤將冠軍留在台灣

2025長榮航空馬拉松今清晨於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計2.4萬名海、內外跑者集聚，盡管空服員工會於馬拉松開跑前闖入現場抗議，但馬拉松跑者仍很投入，並順利完成賽事。全馬男子組由肯亞籍選手Joseph Mwangi Ngare奪冠，女子組冠軍則是澳洲籍選手Amelia Clark拿下。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被秒殺。

長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3000公尺障礙、1萬公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌3面金牌，今日也到現場替跑者加油。

長榮航空表示，今年戰績精彩，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得；全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。

年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼1張全球不限航點經濟艙機票。

半程馬拉松男子組，由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線；半程馬拉松女子組，則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績（1小時22分鐘27秒），將冠軍留在台灣。

長榮航空連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈，男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名，而女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。

「幼苗計畫－校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。