路跑／國內冠軍獲不限航點機票 長榮馬拉松2萬4千名跑者齊聚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24000名海、內外跑者集聚台北，最終全程馬拉松男子組由肯亞籍的恩加雷（Joseph Mwangi Ngare）以2小時18分12秒奪冠，全程馬拉松女子組部分由澳洲籍的克拉克（Amelia Clark）以2小時47分25秒摘取后冠；年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，今天以2小時40分48秒奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼一張全球不限航點經濟艙機票。

長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，向來被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被熱情跑者秒殺。今天賽事由由長榮航空邀請台北市副市長林奕華、交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市體育局局長游竹萍、美國休士頓旅遊局局長法蘭茲（Jorge Franz）等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印，在剛結束的雲林全國運動會一口氣拿下3000公尺障礙、10000公尺與生涯首面全運會馬拉松金牌等三面金牌，今天也到現場替跑者加油。

半程馬拉松男子組由來自肯亞籍穆查伊（Paul Ndungu Muchai）以1小時7分11秒率先衝線，女子組由國內好手陳美彤以1小時22分整打破個人最佳成績，將冠軍留在台灣，賽後陳美彤說：「剛結束全國運動會，因此身體稍微疲憊，也沒想到今天能夠破PB（個人最佳）！今天除了天氣加持外，長榮航空馬拉松整體賽事規劃也是相當不錯。」

長榮航空馬拉松秉持培育國手幼苗的精神，連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈。男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名。女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。眾多長跑幼苗展現出無窮潛力，也體現出長榮航空馬拉松長期深耕在校園幼苗計畫的價值。

「幼苗計畫-校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。未來長榮航空將不停歇，持續走訪台灣其他城市，透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。

為回應廣大跑者的喜愛，長榮航空馬拉松首度推出周邊商品，以主視覺藍、黃作為主要色系，推出專屬的路跑帽、衣保托特袋、SEIKO獨家；聯名計時鐘，成為跑者的最佳跑步用具，並能留下專屬於這場賽事的回憶。長榮航空今年一樣準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券等給跑者抽獎，每位跑者更享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等超多優惠，以及不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4200哩。

今年大佳河濱公園設有相當壯觀的拍照區，搶眼的飛機渦輪，讓眾多跑者爭相排隊合影；長榮航空持續邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明，並邀請國際知名運動品牌NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計賽衣，大會使用BMW iX1 純電運動休旅作為前導車，與跑者攜手打造永續路跑。

