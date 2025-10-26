基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

基隆市民體育活動中心開放球友，事先網路填表預約租用網球場地，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時地使用者「鬧雙胞」紛爭。基市府今天暫停網路登記作業，並將系統改成「鎖固」防竄改，再重新開放。

1名網友在社群平台抱怨，提早預約基隆室內網球場昨天下午2至3時的場地，結果來到球場發現場地被搶走了，原因是線上預約系統是公開的，人人都能查詢或修改的Excel表格。

這名網友說，預約規則明確表示不能擅自修改別人的資料，但Excel的修改歷史紀錄顯示，搶走他登記場地的男子，昨天上午11時33分改掉他的的名字，理由是「他之前也被改過」，每個人都可以把別人的預約亂改掉嗎？，他只是按照規範訂場地想要打個球而已。

從台北來基隆市民體育活動中心打網球的男子說，預約登記第一次來的時候，就覺得這樣的機制怪怪的，但還沒有被他人改過。這樣的預約機制，用想的就知道很有問題，其他的場地沒有像這樣子的。

基隆市民體育活動中心網球場每小時收費600元，另收60元照明使用費。基隆市議員陳宜表示，球場去年才完工，加上收費相對便宜，基隆這處室內球場「在北北基是相當紅的」。近期很多球友說，登記資料會被後來的登記者「蓋過去」，呼籲基市府完善登記機制。

基隆市立田徑場長林柏樹說，透過網路預約使用球場是趨勢，方便球友主動登記特定時段，使用市民體育活動中心3面球場，過去執行一段時間，沒有什麼太大的問題。近日有人反應預約登記系統，後面的人可以更改前面的人登記的資料，因此將設定鎖固Excel登記表格，再重新開放民眾預約登記使用。