基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民體育活動中心發生疑有人刪除他人登記租用資料，再重新登記「鬧雙胞」紛爭。基市府今天暫停網路登記作業，要將系統設定「鎖固」防竄改，再重新開放。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民體育活動中心發生疑有人刪除他人登記租用資料，再重新登記「鬧雙胞」紛爭。基市府今天暫停網路登記作業，要將系統設定「鎖固」防竄改，再重新開放。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民體育活動中心開放球友，事先網路填表預約租用網球場地，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時地使用者「鬧雙胞」紛爭。基市府今天暫停網路登記作業，並將系統改成「鎖固」防竄改，再重新開放。

1名網友在社群平台抱怨，提早預約基隆室內網球場昨天下午2至3時的場地，結果來到球場發現場地被搶走了，原因是線上預約系統是公開的，人人都能查詢或修改的Excel表格。

這名網友說，預約規則明確表示不能擅自修改別人的資料，但Excel的修改歷史紀錄顯示，搶走他登記場地的男子，昨天上午11時33分改掉他的的名字，理由是「他之前也被改過」，每個人都可以把別人的預約亂改掉嗎？，他只是按照規範訂場地想要打個球而已。

從台北來基隆市民體育活動中心打網球的男子說，預約登記第一次來的時候，就覺得這樣的機制怪怪的，但還沒有被他人改過。這樣的預約機制，用想的就知道很有問題，其他的場地沒有像這樣子的。

基隆市民體育活動中心網球場每小時收費600元，另收60元照明使用費。基隆市議員陳宜表示，球場去年才完工，加上收費相對便宜，基隆這處室內球場「在北北基是相當紅的」。近期很多球友說，登記資料會被後來的登記者「蓋過去」，呼籲基市府完善登記機制。

基隆市立田徑場長林柏樹說，透過網路預約使用球場是趨勢，方便球友主動登記特定時段，使用市民體育活動中心3面球場，過去執行一段時間，沒有什麼太大的問題。近日有人反應預約登記系統，後面的人可以更改前面的人登記的資料，因此將設定鎖固Excel登記表格，再重新開放民眾預約登記使用。

田徑

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，...

路跑／國內冠軍獲不限航點機票 長榮馬拉松2萬4千名跑者齊聚

2025長榮航空馬拉松今天於總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24000名海、內外跑者集聚台北，最終全程馬拉松男...

基市公有室內網球場租用鬧雙胞 球友：系統人人可改 機制有問題

基隆市民體育活動中心開放球友，事先網路填表預約租用網球場地，卻發生疑有人刪除他人登記資料，再重新登記事件，導致球場同一時...

亞青運／林巧鈴飆出第3金 男子400欄中華隊「銀包銅」

睽違12年舉行的巴林亞洲青年運動會，中華田徑隊單日斬獲4面獎牌大豐收，除林巧鈴在女子400公尺跨欄以1分00秒31的破大...

桌球／馮翊新、郭冠宏上演驚奇 WTT倫敦球星挑戰賽逆轉奪冠

從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天在WTT倫敦球星挑戰賽冠軍戰，以3比2逆轉擊敗頭號種子香港組合黃鎮廷、陳顥...

