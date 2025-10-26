亞青運／林巧鈴飆出第3金 男子400欄中華隊「銀包銅」

睽違12年舉行的巴林亞洲青年運動會，中華田徑隊單日斬獲4面獎牌大豐收，除林巧鈴在女子400公尺跨欄以1分00秒31的破大會成績奪金，林鴻翔和羅僅翔在男子400公尺跨欄「銀包銅」，朱兆豐也在男子200公尺跑回銀牌，讓代表團累積獎牌數來到3金4銀9銅。

亞洲青年運動會每四年舉辦一屆，參賽者為14至17歲青少年，首屆賽事於2009年在新加坡舉行，第二屆於2013年在南京舉辦，第三屆因故延到2021年在汕頭舉行，但又受到疫情影響取消，如今終於在巴林登場；中華代表團派出151位選手參加16種運動競賽種類，田徑隊和排球隊各24名選手是代表團人數最多的代表隊。

田徑隊總教練邱為榮指出，包括跨欄、短距離、男子跳高、女子跳遠、女子三級跳遠都十分具有競爭力，若以上屆成績參考都有機會站上頒獎台，跨欄果然傳出捷報。

目前就讀苗栗大同高中二年級的林巧鈴，女子400公尺跨欄預賽就以1分01秒31締造大會紀錄，台灣時間昨天深夜進行的決賽更飆出1分00秒31，奪下代表團本屆亞青運的第3面金牌。

林鴻翔和羅僅翔在男子400公尺決賽也雙雙跑出個人最佳，羅僅翔以53秒55奪銀、林鴻翔以53秒10摘銅；朱兆豐男子200公尺再以21秒90奪銀，為中華隊進帳田徑場的單日第4面獎牌。

巴林亞青運22日開幕，25日賽程結束，中華代表團累積獎牌3金4銀9銅排名第6。