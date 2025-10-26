跆拳世錦賽／劉侑芸逆轉勝 踢下台灣暌違10年金牌

中央社／ 台北26日電

在中國舉行的世界跆拳道錦標賽，台灣女將劉侑芸在女子49公斤級金牌戰，以2比1逆轉擊敗土耳其好手阿克古爾，踢下台灣代表隊暌違10年金牌，展現無窮潛力。

今年7月曾代表台灣征戰萊茵魯爾世界大學運動會，台灣跆拳道新星劉侑芸這次在世錦賽展現絕佳狀態，在通過前兩關的考驗後，8強戰扳倒東京奧運銀牌得主的西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana CerezoIglesias），接著又力退哈薩克女將艾哈梅多娃（Nodira Akhmedova），順利挺進金牌戰。

金牌戰面對土耳其好手阿克古爾（Elif SudeAkgul），劉侑芸雖然在首回合率先讓出，不過她並未輕言放棄，在沒有退路的情況下，從第2回合開始急起直追，不僅先靠著一記頭部旋踢掌控主動權，並持續把握追加分數的機會，如願以8比3扳平戰局。

進入決勝第3回合，劉侑芸與對手陷入拉鋸戰，然而在終場前再次精準踢中阿克古爾的頭部，經過裁判重新檢視後，確定3分入袋一舉奠定勝基，劉侑芸最後就以3比1帶走夢寐以求的金牌。

值得一提的是，前次台灣跆拳道選手在世錦賽舞台奪金已經是2015年的莊佳佳，如今年僅18歲的劉侑芸也追上前輩的步伐。總教練蘇泰源就曾提到，愛徒擁有175公分的高挑身材，主戰女子49公斤級，而且體質不易發胖，不用刻意飲食控制，未來性備受期待。

跆拳道 世錦賽 莊佳佳

延伸閱讀

壺鈴世錦賽中華隊奪佳績 頒獎典禮播國歌選手感動

亞洲青年運動會跆拳道奪台灣首金 苗栗國中舞蹈班潘筱晴為國爭光

體操／世錦賽我全員資格賽止步 李智凱教練批協會：一片混亂

法國羽賽／麟榤配內戰退寒流組合 戚又仁淘汰世錦賽金牌

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，...

藤球／緬甸僑生在台延續熱情 世紀綠能工商首次挑戰全國賽

114學年度全國青少年藤球錦標賽（甄試指定盃賽）本周在新北市豐年國小舉行，一年一度的賽事吸引不少學校組隊報名。其中高中男...

總統盃街舞大賽中區複賽登場 總決賽11月中凱達格蘭大道揭幕

由運動部主辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」繼東區、南區熱力開跳後，中區複賽今天在台中火車站接力登場，吸引來...

輪椅網球／小兒麻痹棄嬰變國手「桃紅戰士」黃子軒靠網球翻轉人生

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽25日繼續在國立體育大學室內網球場進行，今天QUAD（多重障礙）組賽事登場，黃子軒苦戰兩盤不敵日本好手池田拓也，止步八強，不過高齡61歲的他並不氣餒，明年將再挑戰名

格門／「拳願」記者會衝突不斷！執行長秋偉放話沒KO孫生捐10萬 他霸氣反擊

拳願於今天(10月25日)在台北舉辦「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，吸引大批媒體與格鬥愛好者到場，現場氣氛熱烈，選手們展現自信與實力，而FACE OFF環節更掀起緊張對峙，誓言在12月27日主賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。