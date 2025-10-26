跆拳世錦賽／劉侑芸逆轉勝 踢下台灣暌違10年金牌

在中國舉行的世界跆拳道錦標賽，台灣女將劉侑芸在女子49公斤級金牌戰，以2比1逆轉擊敗土耳其好手阿克古爾，踢下台灣代表隊暌違10年金牌，展現無窮潛力。

今年7月曾代表台灣征戰萊茵魯爾世界大學運動會，台灣跆拳道新星劉侑芸這次在世錦賽展現絕佳狀態，在通過前兩關的考驗後，8強戰扳倒東京奧運銀牌得主的西班牙名將伊格禮夏斯（Adriana CerezoIglesias），接著又力退哈薩克女將艾哈梅多娃（Nodira Akhmedova），順利挺進金牌戰。

金牌戰面對土耳其好手阿克古爾（Elif SudeAkgul），劉侑芸雖然在首回合率先讓出，不過她並未輕言放棄，在沒有退路的情況下，從第2回合開始急起直追，不僅先靠著一記頭部旋踢掌控主動權，並持續把握追加分數的機會，如願以8比3扳平戰局。

進入決勝第3回合，劉侑芸與對手陷入拉鋸戰，然而在終場前再次精準踢中阿克古爾的頭部，經過裁判重新檢視後，確定3分入袋一舉奠定勝基，劉侑芸最後就以3比1帶走夢寐以求的金牌。

值得一提的是，前次台灣跆拳道選手在世錦賽舞台奪金已經是2015年的莊佳佳，如今年僅18歲的劉侑芸也追上前輩的步伐。總教練蘇泰源就曾提到，愛徒擁有175公分的高挑身材，主戰女子49公斤級，而且體質不易發胖，不用刻意飲食控制，未來性備受期待。