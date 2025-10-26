桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社資料照片
林昀儒。 新華社資料照片

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，林昀儒先拿2局下遭對手扳平局數，決勝局更陷入2：7絕對落後，但林昀儒上演驚天逆轉，局末以一波連拿7分攻勢鎖定勝利，驚險搶下男單4強門票。

世界排名11的林昀儒列WTT球星挑戰賽倫敦站的男單第3種子，過去他碰世界排名16的松島輝空取得5戰全勝優勢，今天第一局也在5：5平手下連下6分，以11：5先下一城。

第二局林昀儒在4：6落後下連趕3分，雖一度再陷入7：9落後，不過連拿4分下以11：9逆轉拿下，也取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒比賽中斷改變發球策略，連拿分數咬住比分，但局末松島輝空搶攻發揮效果，以11：7扳回一城；第四局松島輝空再以11：4拿下，將戰局逼到決勝第五局。

決勝局林昀儒率先得分後卻連失3分，1：3落後下果斷喊出暫停，雖止血拿到第2分，但接續又連掉4分；2：7落後下林昀儒連拿2分，換松島輝空喊暫停，恢復比賽後的長拍對峙松島輝空加速反拉收下第8分，不過林昀儒4分落後下演出大逆轉，連拿7分下以11：8淘汰松島輝空。

寶島好手在倫敦站表現亮眼，除了林昀儒／鄭怡靜先拿到混雙決賽門票，林昀儒和鄭怡靜分別打進單打8強，剛過17歲生日的郭冠宏和馮翊新更驚奇闖男雙決賽，台灣時間凌晨2點20分的將對決列頭號種子香港組合的黃鎮廷／陳顥樺。

鄭怡靜台灣時間今天凌晨將和印度巴特拉（Manika Batra）爭女單4強門票，林昀儒／鄭怡靜的混雙決賽則是安排在台灣時間今天晚上8點半進行，對手是香港黃鎮廷／杜凱琹。

林昀儒 鄭怡靜 混雙

延伸閱讀

桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，...

藤球／緬甸僑生在台延續熱情 世紀綠能工商首次挑戰全國賽

114學年度全國青少年藤球錦標賽（甄試指定盃賽）本周在新北市豐年國小舉行，一年一度的賽事吸引不少學校組隊報名。其中高中男...

總統盃街舞大賽中區複賽登場 總決賽11月中凱達格蘭大道揭幕

由運動部主辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」繼東區、南區熱力開跳後，中區複賽今天在台中火車站接力登場，吸引來...

輪椅網球／小兒麻痹棄嬰變國手「桃紅戰士」黃子軒靠網球翻轉人生

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽25日繼續在國立體育大學室內網球場進行，今天QUAD（多重障礙）組賽事登場，黃子軒苦戰兩盤不敵日本好手池田拓也，止步八強，不過高齡61歲的他並不氣餒，明年將再挑戰名

格門／「拳願」記者會衝突不斷！執行長秋偉放話沒KO孫生捐10萬 他霸氣反擊

拳願於今天(10月25日)在台北舉辦「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，吸引大批媒體與格鬥愛好者到場，現場氣氛熱烈，選手們展現自信與實力，而FACE OFF環節更掀起緊張對峙，誓言在12月27日主賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。