桌球／決勝局連拿7分大逆轉 林昀儒淘汰18歲日本小將闖4強

「小林同學」林昀儒先是拿到WTT球星挑戰賽倫敦站的混雙決賽門票，今天在男單也持續挺進，8強賽面對日本18歲新星松島輝空，林昀儒先拿2局下遭對手扳平局數，決勝局更陷入2：7絕對落後，但林昀儒上演驚天逆轉，局末以一波連拿7分攻勢鎖定勝利，驚險搶下男單4強門票。

世界排名11的林昀儒列WTT球星挑戰賽倫敦站的男單第3種子，過去他碰世界排名16的松島輝空取得5戰全勝優勢，今天第一局也在5：5平手下連下6分，以11：5先下一城。

第二局林昀儒在4：6落後下連趕3分，雖一度再陷入7：9落後，不過連拿4分下以11：9逆轉拿下，也取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒比賽中斷改變發球策略，連拿分數咬住比分，但局末松島輝空搶攻發揮效果，以11：7扳回一城；第四局松島輝空再以11：4拿下，將戰局逼到決勝第五局。

決勝局林昀儒率先得分後卻連失3分，1：3落後下果斷喊出暫停，雖止血拿到第2分，但接續又連掉4分；2：7落後下林昀儒連拿2分，換松島輝空喊暫停，恢復比賽後的長拍對峙松島輝空加速反拉收下第8分，不過林昀儒4分落後下演出大逆轉，連拿7分下以11：8淘汰松島輝空。

寶島好手在倫敦站表現亮眼，除了林昀儒／鄭怡靜先拿到混雙決賽門票，林昀儒和鄭怡靜分別打進單打8強，剛過17歲生日的郭冠宏和馮翊新更驚奇闖男雙決賽，台灣時間凌晨2點20分的將對決列頭號種子香港組合的黃鎮廷／陳顥樺。

鄭怡靜台灣時間今天凌晨將和印度巴特拉（Manika Batra）爭女單4強門票，林昀儒／鄭怡靜的混雙決賽則是安排在台灣時間今天晚上8點半進行，對手是香港黃鎮廷／杜凱琹。