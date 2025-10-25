藤球／緬甸僑生在台延續熱情 世紀綠能工商首次挑戰全國賽

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
由緬甸僑生作為代表的世紀綠能工商，第一次參加全國賽。圖／中華民國藤球協會提供
由緬甸僑生作為代表的世紀綠能工商，第一次參加全國賽。圖／中華民國藤球協會提供

114學年度全國青少年藤球錦標賽（甄試指定盃賽）本周在新北市豐年國小舉行，一年一度的賽事吸引不少學校組隊報名。其中高中男子組的一大亮點，就是由緬甸僑生作為代表的世紀綠能工商，第一次參加全國賽的他們，不僅找到舞台延續從小熱愛的運動，也透過比賽認識更多朋友，走出校園。

教練邵秀文指出，學校有許多來自緬甸的僑生，平常下課時就會在學校踢藤球，只是過去比較沒有受到關注。但今年學校正式成立藤球社團，也開始帶隊出來參賽，他說：「我們發現他們踢得還不錯，所以試著從比較近的地方開始比賽。」

四月份時，世紀綠能工商參加桃園市市長盃藤球錦標賽，初試啼聲就拿到三人賽及四人賽冠軍，因此學校也在校慶時安排表演，更邀請桃園市其他國中校長到校觀賞，來推廣藤球運動。

「他們個人基本動作都滿好的，只是對於一些賽事規則部分還需要再加強。」邵秀文強調，這些選手缺的是機會，學校也想幫助選手找到展現自己的舞台，也期盼在明日三人賽能延續市長盃的好表現，拿到好成績。

世紀綠能工商第一次參加雙人的賽事，最終以1勝2敗止步預賽。選手李定安表示，第一次參賽很開心也很好玩，看到其他隊伍很厲害，感覺大家練習很多，「我們平常練比較少，大概一、兩個小時，希望之後再加強殺球跟發球。」

趙明德則認為，接球沒有做好，但整體踢得還不錯。有參加過市長盃的李鴻宇透露，之前在比賽時有認識一些教練跟選手，今天也有跟他們打招呼，「比賽結束互相擊掌覺得很好，他們對我們很暖。」

展望未來，邵秀文期待藤球在學校不要只侷限在僑生之間的活動，目前也在跟體育組討論如何讓更多本國籍學生一起參與，他說：「我們有一個很好的底子就是，緬甸籍學生的基本動作是好的，如果透過學生帶學生，或是觀摩賽跟校內自己的訓練，我相信有機會讓本國籍的學生也能夠慢慢地發展。」

今天成績部分，高中男子雙人賽冠軍戰上演「佳冬內戰」，最終佳冬高農B以2：1（15:13、8:15、15:11）力克A隊；高中女子雙人則由佳冬高農A以2：0（15:7、15:12）擊敗佳冬高農B，奪下冠軍。

國中組部分，女子雙人賽冠軍率先出爐，萬丹國中A交手士林國中A，萬丹A以2：0（15:10、15:11）封后；男子雙人賽冠軍戰則是士林國中A以2：0（15:13、15:12）擊敗萬丹國中A。

