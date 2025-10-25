總統盃街舞大賽中區複賽登場 總決賽11月中凱達格蘭大道揭幕

由運動部主辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」繼東區、南區熱力開跳後，中區複賽今天在台中火車站接力登場，吸引來自新竹、苗栗、台中、彰化、南投與雲林等地的選手齊聚競技。

運動部全民運動署署長房瑞文特別到場支持所有選手，他表示為迎接運動部的成立，特別規劃辦理「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」，今年是第1屆，明年運動部還會繼續舉辦總統盃各種賽事，希望藉由各位透過網路把總統盃街舞大賽分享出去，讓大家看到台灣街舞的國際化，今天台中有超過一百多組選手參賽，期待能脫穎而出，在11月16日凱達格蘭大道總決賽見。

中部地區長期孕育出眾多街舞人才，本次賽事更可說是「舞蹈教室精銳盡出」。其中，來自中區的女力團隊POPSY以全女子隊伍Popping舞風結合機械感與芭比造型，成為全場焦點。她們以「剛柔並濟」的舞姿征服評審，也在社群上引發熱烈討論。多間知名舞蹈教室如MJ JUNIOR、Coconut Kids及SOULBRAT KIDS等團隊也悉數登場，展現專業水準與創意火花，讓現場觀眾大呼過癮。

現場不僅有專業舞者展現高水準演出，許多初學者與學生團隊也勇敢登台，用屬於自己的節奏與風格詮釋街舞精神，讓「全民運動、人人參與」在舞台上真實綻放。舞台外同樣熱力四射，街頭塗鴉體驗、DJ刷碟、快閃舞蹈教學、跳舞機挑戰等互動活動吸引民眾熱情參與，從小朋友到家長都沉浸在舞蹈與嘻哈的魅力中。

經過一整天激烈比拚，最終由MIA Girls、小小茱麗葉及POPSY奪得排舞各組冠軍，由Next Gen Duo、與絜童欣、Team Hiraeth、Bishojo及CZF奪得Battle各組冠軍，由Senyou Monster奪得霹靂舞公開B組冠軍，將代表中區進軍全國決賽。更多賽事資訊請至官方網站www.pcsdance.tw或搜尋「總統盃街舞」。