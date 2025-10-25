輪椅網球／小兒麻痹棄嬰變國手「桃紅戰士」黃子軒靠網球翻轉人生

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽25日繼續在國立體育大學室內網球場進行，今天QUAD（多重障礙）組賽事登場，黃子軒苦戰兩盤不敵日本好手池田拓也，止步八強，不過高齡61歲的他並不氣餒，明年將再挑戰名古屋亞帕運。

QUAD組是輪椅網球特色，選手四肢中若有三肢障礙，並經過國際網球總會（ITF）認證後即算多重障礙，人數當然較一般組來得少。

黃子軒連續兩盤都有機會，都苦追到最後一刻，可惜關鍵球總是差臨門一腳，以5：7、6：7（4）敗下陣來，他賽後苦笑說：「我看得出他已經累了，我還老當益壯，打到第三盤我贏面比較大。」

黃子軒出生3個月後突然發高燒到42度，導致小兒麻痺，手、腳都逐漸萎縮，好在他的右臂影響不大，僅右手部份手指無法伸直。接觸網球是在31歲時，透過友人引薦開始打球，「當時沒什麼組織，可以說是同好會吧，也沒有教練，只是前輩在教而已。」

打出興趣後，黃子軒正好接了個學校警衛的工作，空閒時看四大滿貫賽轉播，想像著「如果坐著輪椅，他們會怎麼打？這球要怎麼打？」，晚上下課就借用學校地下室牆壁練習，將白天腦中的想法實地演練一遍，又一遍。

「那陣子我真的進步很多，揮拍越來越有力，回去同好會打球後那些前輩都打不贏我了。」黃子軒笑說，學校空間有限，只有練正拍，結果對手發現後就攻擊他反拍，讓他發現自己的不足之處。

黃子軒2004年排名世界前十，原有機會參加雅典帕運，因故無法成行，讓他相當沮喪，他只好拿自己的積蓄出國比賽，還拿過不少冠軍。近期則是2023年杭州亞帕運與黃楚茵聯手奪銅，2025年布里斯本輪椅網球經典賽雙打銀牌，接下來將備戰2026年名古屋亞帕運。

雖然黃子軒現在已能談笑風生，其實有段辛酸過去。因出生不久就被診斷小兒麻痺，父親一度將他拋棄在溪邊，豈料奶奶早已在後方觀察，趕緊把孩子帶回，並斥責黃父「自己生的，至少要照顧到他長大吧」，才救了黃子軒一命。

「還好有阿嬤，不然就真的沒有我了。」黃子軒坦承，家裡經濟狀況並不好，所以可以理解爸爸的心情，「我並不怪他們，畢竟我的病情真的得花很多錢，至少我現在長大啦，日子也過得高高興興。」

另外，雖然一頭白髮的黃子軒打球一臉酷樣，競技輪椅卻是顯眼的桃紅色，「其實我本來要粉紅色！我千交代萬交代，結果看到實品是桃紅色。本來很失望，但聽到粉紅色還要加錢，心想算了。」他笑說。

國際選手方面，男、女子組的日本頭號種子荒川大輔與田中愛美分別以6：3、6：2擊敗馬來西亞Yusoff Mohamad Yusshazwan、兩個6：0輕取韓國黃明熙（Hwang Myung-Hee），挺進四強，上一站凱靖盃臺北國際公開賽女單冠軍俄羅斯美少女Viktoriia Lvova以6：1、6：4力克英國Abbie Breakwell，同樣殺進準決賽。

先前提到的黃子軒搭檔、地主選手黃楚茵的QUAD組單打2：6、3、6不敵二號種子日本宇佐美慧，止步八強。

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽25日繼續在國立體育大學室內網球場進行。 圖片來源：南野子國際整合行銷股份有限公司

