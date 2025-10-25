格門／「拳願」記者會衝突不斷！執行長秋偉放話沒KO孫生捐10萬 他霸氣反擊
拳願於今天(10月25日)在台北舉辦「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，吸引大批媒體與格鬥愛好者到場，現場氣氛熱烈，選手們展現自信與實力，而FACE OFF環節更掀起緊張對峙，誓言在12月27日主賽事場上一決高下。
本次記者會主軸為「推廣格鬥運動專業化」與「兼顧公益與社會責任」，呼應台灣體育發展與社會關懷理念。主持人MC Aaron.爆龍開場後，播放DAZN專屬宣傳影片，呈現國際級畫面，台灣格鬥能量瞬間點燃全場DAZN Taiwan 總經理鄧儒宗也到場表示，「肯定拳願在賽事規範化與國際化上的努力，希望一起打造屬於台灣的格鬥品牌，讓拳願成為亞洲最具代表性的舞台，讓世界透過DAZN，看見台灣拳願的潛力。」
活動中，拳願與台北市私立聖道兒童之家合作，宣布部分票券收益將捐贈給弱勢兒童，讓格鬥不只是比賽，也能結合公益與社會關懷。億元資本任老闆也到場為選手加油打氣，並擔任賽事代表，見證選手重要時刻。
記者會對戰選手介紹環節中，首先登場的是本土人氣選手要命小翰與重讀天月，兩人在台上就掀起高潮，互相推擠，接著是余記鴨王對戰「街頭狂徒」家美，火花四濺，戰意十足，捏爆柿子等挑釁橋段更讓現場緊張感升溫。來自非洲史瓦帝尼的新星Simiso迎戰源義經，帶來國際級的對決，而副主賽焦點「羽量級金腰帶」冠軍戰，由「地下拳王」宗健對上「撒錢R哥」Mr.R，台上互不相讓，全場熱血沸騰。
最後，壓軸戰則由「執行長」秋偉迎戰孫生，秋偉誓言以KO決定勝負，霸氣放話：「孫生沒被KO就捐十萬！被KO，換孫生捐十萬！」孫生毫不示弱，霸氣回擊：「好啊！就當做公益！」雙方言語交鋒，掌聲與歡呼聲此起彼伏，現場氣氛緊張又刺激。
拳願表示，本次記者會不僅揭示賽事陣容，也透過選手故事、FACE OFF互嗆、公益合作與國際交流，傳遞格鬥精神、專業規範與社會責任理念。第「23屆拳願明星格鬥賽」將於12月27日在台大體育館正式開打，票券已於KKTIX開賣，部分收益將持續支持聖道兒童之家，讓格鬥與公益並行，帶給觀眾最震撼、最熱血的格鬥體驗。
本次賽事共有四大亮點：
《史上最高規格舞台》由「AT99競技體育」冠名贊助，「DAZN」獨家轉播。
《夢幻參賽陣容》從人氣網紅到職業選手的夢幻對決。
《全方位現場體驗》燈光舞台、美食攤位、互動區全面升級。
《公益共好》部分票券收益捐贈「聖道兒童之家」，用行動支持愛。
