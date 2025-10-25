快訊

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

格門／「拳願」記者會衝突不斷！執行長秋偉放話沒KO孫生捐10萬 他霸氣反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
第23屆拳願明星格鬥賽12月27日在台大體育館舉行，DAZN獨家轉播。 DAZN Taiwan提供
第23屆拳願明星格鬥賽12月27日在台大體育館舉行，DAZN獨家轉播。 DAZN Taiwan提供

拳願於今天(10月25日)在台北舉辦「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，吸引大批媒體與格鬥愛好者到場，現場氣氛熱烈，選手們展現自信與實力，而FACE OFF環節更掀起緊張對峙，誓言在12月27日主賽事場上一決高下。

本次記者會主軸為「推廣格鬥運動專業化」與「兼顧公益與社會責任」，呼應台灣體育發展與社會關懷理念。主持人MC Aaron.爆龍開場後，播放DAZN專屬宣傳影片，呈現國際級畫面，台灣格鬥能量瞬間點燃全場DAZN Taiwan 總經理鄧儒宗也到場表示，「肯定拳願在賽事規範化與國際化上的努力，希望一起打造屬於台灣的格鬥品牌，讓拳願成為亞洲最具代表性的舞台，讓世界透過DAZN，看見台灣拳願的潛力。」

活動中，拳願與台北市私立聖道兒童之家合作，宣布部分票券收益將捐贈給弱勢兒童，讓格鬥不只是比賽，也能結合公益與社會關懷。億元資本任老闆也到場為選手加油打氣，並擔任賽事代表，見證選手重要時刻。

壓軸戰，「執行長」秋偉誓言以KO方式解決孫生。 DAZN Taiwan提供
壓軸戰，「執行長」秋偉誓言以KO方式解決孫生。 DAZN Taiwan提供

記者會對戰選手介紹環節中，首先登場的是本土人氣選手要命小翰與重讀天月，兩人在台上就掀起高潮，互相推擠，接著是余記鴨王對戰「街頭狂徒」家美，火花四濺，戰意十足，捏爆柿子等挑釁橋段更讓現場緊張感升溫。來自非洲史瓦帝尼的新星Simiso迎戰源義經，帶來國際級的對決，而副主賽焦點「羽量級金腰帶」冠軍戰，由「地下拳王」宗健對上「撒錢R哥」Mr.R，台上互不相讓，全場熱血沸騰。

最後，壓軸戰則由「執行長」秋偉迎戰孫生，秋偉誓言以KO決定勝負，霸氣放話：「孫生沒被KO就捐十萬！被KO，換孫生捐十萬！」孫生毫不示弱，霸氣回擊：「好啊！就當做公益！」雙方言語交鋒，掌聲與歡呼聲此起彼伏，現場氣氛緊張又刺激。

拳願表示，本次記者會不僅揭示賽事陣容，也透過選手故事、FACE OFF互嗆、公益合作與國際交流，傳遞格鬥精神、專業規範與社會責任理念。第「23屆拳願明星格鬥賽」將於12月27日在台大體育館正式開打，票券已於KKTIX開賣，部分收益將持續支持聖道兒童之家，讓格鬥與公益並行，帶給觀眾最震撼、最熱血的格鬥體驗。

「羽量級金腰帶」冠軍戰，「地下拳王」宗健對上「撒錢R哥」Mr.R，台上互不相讓。_ DAZN Taiwan提供
「羽量級金腰帶」冠軍戰，「地下拳王」宗健對上「撒錢R哥」Mr.R，台上互不相讓。_ DAZN Taiwan提供

本次賽事共有四大亮點：

《史上最高規格舞台》由「AT99競技體育」冠名贊助，「DAZN」獨家轉播。

《夢幻參賽陣容》從人氣網紅到職業選手的夢幻對決。

《全方位現場體驗》燈光舞台、美食攤位、互動區全面升級。

《公益共好》部分票券收益捐贈「聖道兒童之家」，用行動支持愛。

余記鴨王捏爆柿子等挑釁橋段，讓現場緊張感升溫。 DAZN Taiwan提供
余記鴨王捏爆柿子等挑釁橋段，讓現場緊張感升溫。 DAZN Taiwan提供

要命小翰與重讀天月言語交鋒，一上台就爆發衝突。 DAZN Taiwan提供
要命小翰與重讀天月言語交鋒，一上台就爆發衝突。 DAZN Taiwan提供

公益 孫生 記者會 體育館 舞台

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

格門／「拳願」記者會衝突不斷！執行長秋偉放話沒KO孫生捐10萬 他霸氣反擊

拳願於今天(10月25日)在台北舉辦「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，吸引大批媒體與格鬥愛好者到場，現場氣氛熱烈，選手們展現自信與實力，而FACE OFF環節更掀起緊張對峙，誓言在12月27日主賽

桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

WTT球星挑戰倫敦站，我國一哥林昀儒在今天凌晨與鄭怡靜取得混雙金牌戰門票後，晚間則是在個人賽持續進擊，面對年僅17歲的法...

高球／LPGA皇冠盃第三日輕取瑞典 徐薇淩：整體更好了 

LPGA 2025國際皇冠盃今天進行第3日賽事，也是小組賽最後一日，世界隊迎戰瑞典隊，徐薇淩搭配韓德森（Brooke H...

電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQues...

亞青運／黃凱倫男子跳高摘金 中華隊累積2金2銀6銅

第三屆巴林亞洲青年運動會田徑場上，台北市大同高中的黃凱倫於當地時間10月24日，在男子跳高決賽以2公尺05奪冠，為中華代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。