桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

WTT球星挑戰倫敦站，我國一哥林昀儒在今天凌晨與鄭怡靜取得混雙金牌戰門票後，晚間則是在個人賽持續進擊，面對年僅17歲的法國小將寇頓（Flavien Coton）最終以11：9、11：3、11：9勝出，挺進到8強賽。

林昀儒這次倫敦站單打賽事接連面對各國新星挑戰，包括32強賽遭遇21歲的日本吉山僚一，以3：1逆轉勝出，今天的16強賽則是碰上年紀更小、僅有17歲的寇頓，上演雙方生涯的首度對決。

在首局前段雖然兩人還一度拉鋸，但經驗更勝一籌的林昀儒在局中逐漸取得領先，並以11：9先下一城，而接下來兩局林昀儒也愈打愈順，先是以11：3搶下第二局和聽牌優勢，最終再以11：9直落三勝出，挺進到8強賽。

而林昀儒8強賽對手將是日本名將松島輝空，兩人過去4度交手都由林昀儒拿下勝利，且最近3次碰頭林昀儒也僅失掉1局。