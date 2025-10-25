快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

勞保老年年金何時能領？自明年起「再延1歲」 須滿65歲才能請領

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。新華社資料照
林昀儒。新華社資料照

WTT球星挑戰倫敦站，我國一哥林昀儒在今天凌晨與鄭怡靜取得混雙金牌戰門票後，晚間則是在個人賽持續進擊，面對年僅17歲的法國小將寇頓（Flavien Coton）最終以11：9、11：3、11：9勝出，挺進到8強賽。

林昀儒這次倫敦站單打賽事接連面對各國新星挑戰，包括32強賽遭遇21歲的日本吉山僚一，以3：1逆轉勝出，今天的16強賽則是碰上年紀更小、僅有17歲的寇頓，上演雙方生涯的首度對決。

在首局前段雖然兩人還一度拉鋸，但經驗更勝一籌的林昀儒在局中逐漸取得領先，並以11：9先下一城，而接下來兩局林昀儒也愈打愈順，先是以11：3搶下第二局和聽牌優勢，最終再以11：9直落三勝出，挺進到8強賽。

而林昀儒8強賽對手將是日本名將松島輝空，兩人過去4度交手都由林昀儒拿下勝利，且最近3次碰頭林昀儒也僅失掉1局。

林昀儒 鄭怡靜 混雙

延伸閱讀

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

相關新聞

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／WTT球星挑戰賽倫敦站 林昀儒拍退法國小將晉級8強

WTT球星挑戰倫敦站，我國一哥林昀儒在今天凌晨與鄭怡靜取得混雙金牌戰門票後，晚間則是在個人賽持續進擊，面對年僅17歲的法...

高球／LPGA皇冠盃第三日輕取瑞典 徐薇淩：整體更好了 

LPGA 2025國際皇冠盃今天進行第3日賽事，也是小組賽最後一日，世界隊迎戰瑞典隊，徐薇淩搭配韓德森（Brooke H...

電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQues...

亞青運／黃凱倫男子跳高摘金 中華隊累積2金2銀6銅

第三屆巴林亞洲青年運動會田徑場上，台北市大同高中的黃凱倫於當地時間10月24日，在男子跳高決賽以2公尺05奪冠，為中華代...

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球「台灣一姐」鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣，面對資格賽晉級的薩哈瑞雅，苦戰48分鐘才以9比11、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。