高球／LPGA皇冠盃第三日輕取瑞典 徐薇淩：整體更好了 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
徐薇淩（左）搭配韓德森輕取瑞典隊，助世界隊賺進1分積分，以B組分組第1晉級4強。圖／昊昭顧問有限公司提供
徐薇淩（左）搭配韓德森輕取瑞典隊，助世界隊賺進1分積分，以B組分組第1晉級4強。圖／昊昭顧問有限公司提供

LPGA 2025國際皇冠盃今天進行第3日賽事，也是小組賽最後一日，世界隊迎戰瑞典隊，徐薇淩搭配韓德森（Brooke Henderson）出擊，狀況頗佳的兩人以贏4洞剩3洞打敗對手，助世界隊賺進1分積分，世界隊3日合計拿下4分，以B組分組第1晉級4強，明天4強賽對決澳洲隊。

徐薇淩和韓德森連續3天搭配，今天迎戰瑞典莎格史壯（Madelene Sagstrom）、林德布拉德（Ingrid Lindblad）。兩人的表現漸入佳境，在第1洞，徐薇淩抓下小鳥，助世界隊先聲奪人贏下1洞，即便第4洞被瑞典追平，徐薇淩和韓德森持續穩紮穩打，第8、9、13洞都靠著小鳥勝出，第14洞則是保Par拿下也提早結束比賽。

徐薇淩和韓德森獲勝後，為世界隊賺進1分，即便隊友高寶璟和胡爾（Charley Hul）落敗，晉級也沒受太多影響，最終世界隊以4分積分獲得分組第1，4強賽會遇上A組第2的澳洲隊。

徐薇淩認為，今天整體狀況都很不錯，「第一輪我的開球比較不理想，但昨天開球進步了，其他地方卻有需要改進之處，今天則是整體都很好。」另外，她特別提到，今天第1、6和9洞的推桿都很棒，讓她更有信心去面對最後一日賽事。

不過，皇冠盃最後一日採不同賽制，每一隊有兩名球員和對手進行一對一的單人對抗賽，另兩人則組隊打四人兩球賽，這兩名選手會輪流擊同一顆球。

明天世界隊預計由韓德森、胡爾打一對一對抗賽，四人兩球賽由徐薇淩搭配高寶璟出擊。另一組4強賽由A組第1的美國隊對決B組第2的日本隊。

徐薇淩 韓德森 高寶璟

