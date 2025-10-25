高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝1和未嚐敗績，幫助世界隊以分組龍頭晉級4強。

國際皇冠盃今年賽制更改，由世界排名最高的7個國家加上世界隊共8支球隊參賽，其中世界隊是由未取得國家隊資格的各洲世界排名最高球員與會，徐薇淩是亞洲代表。

徐薇淩預賽3場都和加拿大重砲韓德森（Brooke M.Henderson）同組，今天對上瑞典的薩克斯卓（Madelene Sagstrom）與琳布拉（Ingrid Lindblad）組合。

下場第1洞，世界隊就靠著徐薇淩推進至少超過45呎且90度大轉彎的博蒂推桿，取得1洞領先；過程中徐薇淩與韓德森組合雖曾被追平，但從未落後。

第8洞世界隊再度展開攻勢取得1洞領先，第9洞又靠著徐薇淩的博蒂推桿取得2洞領先，隨後在標準3桿的第13洞輪到韓德森發威抓博蒂，幫助世界隊持續擴大優勢，最終順利取勝。

徐薇淩在接受中央社記者訪問時表示，下場第1洞就抓博蒂，「確實給我們很大的信心，尤其又是這麼不好推的球，瑞典隊後9洞狀況也比較差，才讓我們有機會很快拉開。」

首次代表世界隊參賽，徐薇淩3場預賽2勝1和，表現相當出色，她笑說：「說沒想到會打這麼好也不對，說預料到打這麼好也不對，總之我很認真處理每一球、每一桿，盡量帶給球隊幫助。」

3天預賽結束，世界隊取得B組第1，準決賽將對上A組第2的澳洲，而A組第1的美國對上B組第2的日本，今年冠軍球隊可獲得50萬美元（約新台幣1553萬元）。

準決賽對抗方式也不同，每隊4人將有2人打個人賽，其餘2人打4人2球；世界隊由加拿大的韓德森與英格蘭的赫爾（Charley Hull）打個人賽，徐薇淩和高寶璟（Lydia Ko）搭配出賽。

徐薇淩笑說：「這是我第1次跟高寶璟搭配，大洋洲和亞洲應該算是同一區吧，我想我們的默契應該不會太差。」