聽新聞
0:00 / 0:00
電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強
在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest，成為台港澳賽區暌違10年再度挺進8強。
以太平洋職業聯賽（LCP）王者姿態前進世界大賽的台灣戰隊中信飛牡蠣CFO，雖然在瑞士輪賽制率先手握2勝「聽牌」，沒想到遲遲未能拿到關鍵第3勝，所幸今天在決勝戰役扳倒美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest（FLY），成為繼2015年台灣雙雄Ahq e-SportsClub與Flash Wolves閃電狼後，再有台港澳賽區的戰隊打進世界大賽8強。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言