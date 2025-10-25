快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強

中央社／ 台北25日電
台灣戰隊CFO擊敗FLY，暌違10年挺進世界大賽八強。截圖自中信飛牡蠣官方臉書
台灣戰隊CFO擊敗FLY，暌違10年挺進世界大賽八強。截圖自中信飛牡蠣官方臉書

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest，成為台港澳賽區暌違10年再度挺進8強。

以太平洋職業聯賽（LCP）王者姿態前進世界大賽的台灣戰隊中信飛牡蠣CFO，雖然在瑞士輪賽制率先手握2勝「聽牌」，沒想到遲遲未能拿到關鍵第3勝，所幸今天在決勝戰役扳倒美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest（FLY），成為繼2015年台灣雙雄Ahq e-SportsClub與Flash Wolves閃電狼後，再有台港澳賽區的戰隊打進世界大賽8強。

延伸閱讀

媒體戰隊的一日工作夥伴──MG G50 PLUS「鯨奇七人座」的全能日常

胡鬧戰隊信義區出沒！自嘲「我們太爛」　萬聖節派對瘋玩紅毯挑戰

LOL／前LCK英文賽評盛讚CFO：前中期打得漂亮 世界賽有他們真好

LOL／CFO 0:2不敵HLE 週六必須贏下BO3才能晉級8強

相關新聞

亞青運／黃凱倫男子跳高摘金 中華隊累積2金2銀6銅

第三屆巴林亞洲青年運動會田徑場上，台北市大同高中的黃凱倫於當地時間10月24日，在男子跳高決賽以2公尺05奪冠，為中華代...

電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQues...

高球／預賽沒輸過！徐薇淩助世界隊晉LPGA皇冠盃4強

LPGA國際皇冠盃高球對抗賽，台灣唯一參賽的徐薇淩，今天和搭檔韓德森再以贏4洞剩3洞擊退瑞典組合，總計3場預賽徐薇淩2勝...

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球「台灣一姐」鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣，面對資格賽晉級的薩哈瑞雅，苦戰48分鐘才以9比11、...

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天凌晨展開混雙4強賽程，我國組合林昀儒／鄭怡靜，遭遇混雙第一種子的日本松島輝空／張本美和，最終以...

桌球／馮翊新、郭冠宏擊敗法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

從資格賽出線的台灣桌球男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽的8強戰，以3比1擊敗法國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。