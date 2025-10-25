電競／台灣戰隊CFO扳倒FLY 暌違10年再闖世界大賽8強

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）今天在關鍵戰役以2比0擊敗美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest，成為台港澳賽區暌違10年再度挺進8強。

以太平洋職業聯賽（LCP）王者姿態前進世界大賽的台灣戰隊中信飛牡蠣CFO，雖然在瑞士輪賽制率先手握2勝「聽牌」，沒想到遲遲未能拿到關鍵第3勝，所幸今天在決勝戰役扳倒美洲LTA賽區頭號種子FlyQuest（FLY），成為繼2015年台灣雙雄Ahq e-SportsClub與Flash Wolves閃電狼後，再有台港澳賽區的戰隊打進世界大賽8強。