亞青運／黃凱倫男子跳高摘金 中華隊累積2金2銀6銅

第三屆巴林亞洲青年運動會田徑場上，台北市大同高中的黃凱倫於當地時間10月24日，在男子跳高決賽以2公尺05奪冠，為中華代表團摘下第二金，賽後他篤定地說，壓力是一定會有，但最重要的，還是對自己的肯定，還有想要展現出最棒自己的決心。

黃凱倫在2公尺01第二跳過關、2公尺03第一跳過關、2公尺05第二跳過關，最後挑戰2公尺07未果。對於這屆亞洲青年運動會，黃凱倫表示，賽前既期待又興奮，對於對手也有一定的了解，可以感受到他們的氣場與實力，尤其是看到有2公尺15實力的中國選手時，自己內心有些微的波動。

黃凱倫表示，教練說先管好自己，先求穩再求勝，最重要的，還是要對自己的肯定，才可以發揮出最好的自己，「壓力是一定會有，但是你可以選擇把它放在自己頭上壓低自己，或放在自己腳下，成為自己長高的養分。」

黃凱倫在114年全中運以2公尺01拿下國男組跳高金牌。中華田徑隊總教練邱為榮指出，黃凱倫是跳高條件非常好的選手，不過容易緊張、興奮，教練就是先讓選手心情穩定、沉澱，果然在2公尺03、2公尺05，都優先跳過展現奪牌契機。

邱為榮分析，中國大陸選手有2公尺15的實力，不過並沒有展現出該有的水準，而黃凱倫正常發揮、獲得金牌，「非常恭喜他能夠穩定的表現，留下一個美好的紀錄。」

另外，林祐恩也在男子跳高決賽出賽，以1公尺97獲得第5。男子標槍決賽，邱邦軒以64公尺91獲得銀牌、吳傑凱則是55公尺44排在第9。女子鐵餅施妘臻、男子100公尺黃冠堯、女子400公尺吳佳穎都獲得銅牌。中華代表團獎牌數目前累積2金、2銀、6銅，排名第7。