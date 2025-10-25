快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

中央社／ 台北25日電
鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣獲勝晉級。 新華社
鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣獲勝晉級。 新華社

桌球「台灣一姐」鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣，面對資格賽晉級的薩哈瑞雅，苦戰48分鐘才以9比11、11比6、8比11、11比9、11比6獲勝晉級。

現年33歲、世界排名第16的鄭怡靜，生涯首度對壘20歲、世界排名194的羅馬尼亞小將薩哈瑞雅（ElenaZaharia）。

儘管對手實力、技術遠不如鄭怡靜，但首局開打後卻陷入苦戰，在主動失誤過多的情況下始終處於落後，雖然一度追到9比9平手，可惜仍被對手先下一城。

第2局鄭怡靜展開反撲，開賽就是6比1攻勢，順利收下追回1局；第3局鄭怡靜又遭遇亂流，在移動速度較慢的情況下，又和對手陷入拉鋸，最終在8比9落後時被對手連拿2分。

幸好在關鍵的第4局，鄭怡靜靠著出色的場上經驗，以及幾次出色的正手拍強攻得分，在8比8平手時靠著3比1收尾拿下。

打出氣勢的鄭怡靜在決勝第5局開賽就取得5比0領先，如願打垮對手氣勢，辛苦拿下這場勝利。

教練鄭佳奇在接受中央社訪問時表示，選手身上都有傷，就是要學著如何去跟傷病共處，不過這個腳傷確實有影響到鄭怡靜的移動速度，尤其在單打時就會比較明顯。

另外，從WTT（世界桌球職業大聯盟）倫敦球星挑戰賽資格賽打上來的台灣男雙組合郭冠麟、馮翊新持續上演大驚奇，今天在4強以13比11、11比9、11比9擊敗持外卡參賽的地主組合，順利挺進冠軍戰。

鄭怡靜 郭冠麟

延伸閱讀

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

桌球／馮翊新、郭冠宏擊敗法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

相關新聞

亞青運／黃凱倫男子跳高摘金 中華隊累積2金2銀6銅

第三屆巴林亞洲青年運動會田徑場上，台北市大同高中的黃凱倫於當地時間10月24日，在男子跳高決賽以2公尺05奪冠，為中華代...

桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球「台灣一姐」鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣，面對資格賽晉級的薩哈瑞雅，苦戰48分鐘才以9比11、...

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天凌晨展開混雙4強賽程，我國組合林昀儒／鄭怡靜，遭遇混雙第一種子的日本松島輝空／張本美和，最終以...

桌球／馮翊新、郭冠宏擊敗法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

從資格賽出線的台灣桌球男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽的8強戰，以3比1擊敗法國...

法國羽賽／連三戰拍落台灣選手 波波夫輕取戚又仁晉級4強

BWF超級750的法國羽球公開賽，今天展開8強賽程，我國最後希望戚又仁面對地主好手波波夫（Christo Popov），...

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣「國民金孫」林昀儒在結束混雙賽事後，立刻轉往單打賽場，並在次輪以3比1擊敗日本新星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。