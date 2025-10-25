桌球／鄭怡靜帶傷拚苦勝 WTT倫敦站晉女單16強

桌球「台灣一姐」鄭怡靜今天在WTT倫敦球星挑戰賽女單32強帶傷上陣，面對資格賽晉級的薩哈瑞雅，苦戰48分鐘才以9比11、11比6、8比11、11比9、11比6獲勝晉級。

現年33歲、世界排名第16的鄭怡靜，生涯首度對壘20歲、世界排名194的羅馬尼亞小將薩哈瑞雅（ElenaZaharia）。

儘管對手實力、技術遠不如鄭怡靜，但首局開打後卻陷入苦戰，在主動失誤過多的情況下始終處於落後，雖然一度追到9比9平手，可惜仍被對手先下一城。

第2局鄭怡靜展開反撲，開賽就是6比1攻勢，順利收下追回1局；第3局鄭怡靜又遭遇亂流，在移動速度較慢的情況下，又和對手陷入拉鋸，最終在8比9落後時被對手連拿2分。

幸好在關鍵的第4局，鄭怡靜靠著出色的場上經驗，以及幾次出色的正手拍強攻得分，在8比8平手時靠著3比1收尾拿下。

打出氣勢的鄭怡靜在決勝第5局開賽就取得5比0領先，如願打垮對手氣勢，辛苦拿下這場勝利。

教練鄭佳奇在接受中央社訪問時表示，選手身上都有傷，就是要學著如何去跟傷病共處，不過這個腳傷確實有影響到鄭怡靜的移動速度，尤其在單打時就會比較明顯。

另外，從WTT（世界桌球職業大聯盟）倫敦球星挑戰賽資格賽打上來的台灣男雙組合郭冠麟、馮翊新持續上演大驚奇，今天在4強以13比11、11比9、11比9擊敗持外卡參賽的地主組合，順利挺進冠軍戰。