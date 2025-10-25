桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

WTT球星挑戰賽倫敦站今天凌晨展開混雙4強賽程，我國組合林昀儒／鄭怡靜，遭遇混雙第一種子的日本松島輝空／張本美和，最終以7：11、11：9、11：8、11：5逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

林昀儒／鄭怡靜這次倫敦站賽事一路過關斬將，先是在首輪拍退新加坡組合後，8強則是遭遇日本宇田幸矢／申裕斌，最終以3：1勝出挺進到4強賽。

今天凌晨登場的4強賽，兩人遭遇混雙頭號種子松島輝空／張本美和的考驗，在首局先以7：11讓出後，第二局林昀儒／鄭怡靜一路保持領先，儘管局末一度被追到僅剩1分差，但兩人仍是頂住壓力，以11：9扳平戰局。

第三局林昀儒／鄭怡靜乘勝追擊，開局後打出7：3攻勢，並以11：8率先搶下聽牌優勢，第四局林昀儒／鄭怡靜也未給對手追平機會，開局後就拉開差距，並以11：5勝出，挺進到冠軍後將對上香港黃鎮廷／杜凱琹。