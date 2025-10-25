法國羽賽／連三戰拍落台灣選手 波波夫輕取戚又仁晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戚又仁。圖／聯合報系資料照片
戚又仁。圖／聯合報系資料照片

BWF超級750的法國羽球公開賽，今天展開8強賽程，我國最後希望戚又仁面對地主好手波波夫（Christo Popov），最終以13：21、7：21直落二敗下陣來，無緣4強，台將賽程也全數落幕。

世界排名第28名的戚又仁與世界排名第8名的波波夫，過去還不曾有過交手紀錄，其中波波夫這次法國公開賽可以說是一路踩著台灣選手晉級，包括首輪直落二拍退「左手重砲」林俊易，第二輪則是擊退李佳豪，今天的8強賽再碰上戚又仁。

雙方生涯的首次交手，波波夫在兩局賽事中可說是一路壓制戚又仁，在首局以21：13拿下後，第二局在更能掌控戚又仁球路的情況下，最終再以21：7勝出，僅花44分鐘就搶下4強門票，也終結台灣最後希望。

李佳豪 羽球 林俊易

延伸閱讀

法國羽賽／麟榤配遭南韓組合逆轉 已連12站無緣8強

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

丹麥羽賽／周天成遭「龍王」逆轉 李佳豪成男單唯一希望

相關新聞

法國羽賽／連三戰拍落台灣選手 波波夫輕取戚又仁晉級4強

BWF超級750的法國羽球公開賽，今天展開8強賽程，我國最後希望戚又仁面對地主好手波波夫（Christo Popov），...

桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣「國民金孫」林昀儒在結束混雙賽事後，立刻轉往單打賽場，並在次輪以3比1擊敗日本新星...

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽 周末台中麗寶國際賽車場舉行

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽記者會，今天於台中麗寶國際賽車場盛大舉行，賽道上引擎轟鳴、氣氛火熱，為年度最終賽...

花蓮太平洋國際龍舟節開幕 12國近200支隊伍參賽

運動部政務次長鄭世忠於今天代表出席於花蓮體育館舉辦的「2025花蓮太平洋國際龍舟節」開幕暨歡迎晚會，與花蓮縣縣長徐榛蔚及...

輪椅網球／李宛靜為球成痴「每晚痛到像廢人」 勝利盃為雨所困期盼「李洋部長幫幫忙」

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽24日在國立體育大學展開，其實原訂場地在天母網球場，因台北豪雨不斷，只能移師國體室內網球場，不過選手大多甘之如飴，例如愛球成痴的李宛靜。 由於近期台灣有三場國

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天在8強戰，以11比5、3比11、13比11、11比9擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。