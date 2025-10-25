法國羽賽／連三戰拍落台灣選手 波波夫輕取戚又仁晉級4強

BWF超級750的法國羽球公開賽，今天展開8強賽程，我國最後希望戚又仁面對地主好手波波夫（Christo Popov），最終以13：21、7：21直落二敗下陣來，無緣4強，台將賽程也全數落幕。

世界排名第28名的戚又仁與世界排名第8名的波波夫，過去還不曾有過交手紀錄，其中波波夫這次法國公開賽可以說是一路踩著台灣選手晉級，包括首輪直落二拍退「左手重砲」林俊易，第二輪則是擊退李佳豪，今天的8強賽再碰上戚又仁。

雙方生涯的首次交手，波波夫在兩局賽事中可說是一路壓制戚又仁，在首局以21：13拿下後，第二局在更能掌控戚又仁球路的情況下，最終再以21：7勝出，僅花44分鐘就搶下4強門票，也終結台灣最後希望。