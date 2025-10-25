桌球／馮翊新、郭冠宏擊敗法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

中央社／ 台北24日電

從資格賽出線的台灣桌球男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽的8強戰，以3比1擊敗法國組合德諾芮斯特、羅蘭，順利躋身4強之列。

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣好手馮翊新、郭冠宏皆採雙線出擊，不過，在單打都首輪止步情況下，兩人只能專心拚男雙賽場，尤其昨天合力扳倒世界排名第7、賽會第2種子的「印度組合」夏哈（Manush Utpalbhai Shah）、塔卡爾（ManavThakkar）。

帶著擊敗種子組合氣勢的馮翊新、郭冠宏，今天在8強戰，與同樣從資格賽出線的「法國組合」德諾芮斯特（Leo De Nodrest）、羅蘭（Jules Rolland）正面交鋒，雙方在首局開打後上演激戰，台灣組合化解1個局點後，拚成10比10的Deuce（丟士），可惜仍以10比12讓出。

不過，馮翊新、郭冠宏狀態並未受到影響，第2局頂住2個局點壓力，並在決勝時刻連得2分，以14比12扳平戰局，沒想到台灣組合第3局再度以落後劣勢開局，但在沒有放棄奮力追分情況下，又拚成10比10的Deuce（丟士），而且後段連下3分一鼓作氣以12比10手握聽牌優勢。

進入關鍵的第4局，馮翊新、郭冠宏與對手形成拉鋸戰，甚至一度處於7比9落後，眼看即將被延長戰線，台灣組合一舉連得4分，再以11比9直接晉級男雙4強，接下來將挑戰地主組合葛林（Connor Green）、賈維士（Tom Jarvis），爭取冠軍戰門票。

