極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽 周末台中麗寶國際賽車場舉行

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽記者會，今天於台中麗寶國際賽車場盛大舉行，賽道上引擎轟鳴、氣氛火熱，為年度最終賽事揭開序幕。

在記者會中，特別推出首創 TST Rotax雙人座競技卡丁車，邀請媒體貴賓試乘體驗。由六次世界盃參賽選手高杰親自駕駛，搭載媒體和車手們一同在賽道上飛馳，展現競技卡丁車的極致操控與飆速魅力，這場特別的模擬賽事讓所有在場者感受卡丁車速度與激情的震撼。

隨著年度冠軍之戰的倒數計時，麗寶賽道將迎來決戰時刻。今年更多爭取一席世界盃小童組代表名額，將於本周日決出六位冠軍車手，代表台灣前進國際舞台，為夢想與榮耀全力衝刺。

極速超跑集團董事長周哲男總決賽也親自披掛上陣，展現賽車手本色。他表示，「極速超跑很榮幸能夠舉辦這項賽事，讓更多人能藉由比賽了解賽車運動的精神與魅力。我們希望透過賽事的推廣，讓台灣賽車運動更加蓬勃發展。」他也邀請所有觀眾朋友免費入場觀賽，親臨現場一同感受賽道上精彩對決。

賽事轉播將於26日下午1點半在博斯無線台播出，並同步於極速超跑運動事業部YouTube頻道進行網路直播。年度總冠軍之爭即將掀起高潮，敬請鎖定，與我們一起為台灣車手加油，見證這場速度與榮耀的巔峰對決。