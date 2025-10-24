快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽 周末台中麗寶國際賽車場舉行

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽今天舉行記者會。圖／大會提供
極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽今天舉行記者會。圖／大會提供

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽記者會，今天於台中麗寶國際賽車場盛大舉行，賽道上引擎轟鳴、氣氛火熱，為年度最終賽事揭開序幕。

在記者會中，特別推出首創 TST Rotax雙人座競技卡丁車，邀請媒體貴賓試乘體驗。由六次世界盃參賽選手高杰親自駕駛，搭載媒體和車手們一同在賽道上飛馳，展現競技卡丁車的極致操控與飆速魅力，這場特別的模擬賽事讓所有在場者感受卡丁車速度與激情的震撼。

隨著年度冠軍之戰的倒數計時，麗寶賽道將迎來決戰時刻。今年更多爭取一席世界盃小童組代表名額，將於本周日決出六位冠軍車手，代表台灣前進國際舞台，為夢想與榮耀全力衝刺。

極速超跑集團董事長周哲男總決賽也親自披掛上陣，展現賽車手本色。他表示，「極速超跑很榮幸能夠舉辦這項賽事，讓更多人能藉由比賽了解賽車運動的精神與魅力。我們希望透過賽事的推廣，讓台灣賽車運動更加蓬勃發展。」他也邀請所有觀眾朋友免費入場觀賽，親臨現場一同感受賽道上精彩對決。

賽事轉播將於26日下午1點半在博斯無線台播出，並同步於極速超跑運動事業部YouTube頻道進行網路直播。年度總冠軍之爭即將掀起高潮，敬請鎖定，與我們一起為台灣車手加油，見證這場速度與榮耀的巔峰對決。

延伸閱讀

美國低調Runge Cars手工車廠發表全新氣冷水平對臥八缸引擎！

影／執行署桃園分署11月4日拍賣黃金+超跑 入手麥拉倫趁現在

親愛的我把超跑變小變可愛了! Playmobil推出四款積木經典車

影／白沙屯媽祖突駕新竹縣府 粉紅超跑隊伍吸引信眾追隨

相關新聞

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽 周末台中麗寶國際賽車場舉行

極速超跑TKC台灣卡丁車錦標賽麗寶總決賽記者會，今天於台中麗寶國際賽車場盛大舉行，賽道上引擎轟鳴、氣氛火熱，為年度最終賽...

花蓮太平洋國際龍舟節開幕 12國近200支隊伍參賽

運動部政務次長鄭世忠於今天代表出席於花蓮體育館舉辦的「2025花蓮太平洋國際龍舟節」開幕暨歡迎晚會，與花蓮縣縣長徐榛蔚及...

輪椅網球／李宛靜為球成痴「每晚痛到像廢人」 勝利盃為雨所困期盼「李洋部長幫幫忙」

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽24日在國立體育大學展開，其實原訂場地在天母網球場，因台北豪雨不斷，只能移師國體室內網球場，不過選手大多甘之如飴，例如愛球成痴的李宛靜。 由於近期台灣有三場國

田徑／第三屆東亞半馬賽26日常州登場 我3位選手參賽

第三屆東亞半程馬拉松將於26日在中國大陸江蘇常州舉行，我國今年共派出3位選手在今天啟程備戰，包括台師大徐立紘、高師大林哲...

足球／「球王」梅西完成續約 生涯最後一站邁阿密？

美職聯（MLS）球隊邁阿密國際（Inter Miami）宣布與球王梅西（Lionel Messi）完成續約，這名阿根廷球星將為邁阿密國際效力至2028年，這份合約也被認為是梅西生涯最後一張合約。

壺鈴世錦賽中華隊奪佳績 頒獎典禮播國歌選手感動

2025年壺鈴世錦賽22日在波蘭落幕，台灣代表隊勇奪5金、3銀、9銅佳績，展現驚人實力與堅韌毅力。其中，台灣選手丁亞涵、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。