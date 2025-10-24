桌球／林昀儒WTT球星挑戰賽趕場 單打退日本新星晉16強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣「國民金孫」林昀儒在結束混雙賽事後，立刻轉往單打賽場，並在次輪以3比1擊敗日本新星吉山僚一，順利勇闖男單16強。

世界排名第11的台灣一哥林昀儒，這次世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽選擇雙線出擊，其中單打名列第3種子，在首輪輪空的情況下，林昀儒直接晉級男單次輪，而今天則與世界排名73名、年僅21歲的日本新星吉山僚一正面交鋒。

與鄭怡靜確定攜手闖進混雙4強後，林昀儒短暫休息，立刻轉往單打賽場備戰，雖然在首局開打後幾乎都能手握領先優勢，甚至率先逼出3個局點，沒想到林昀儒不僅未能兌現，甚至被對手拚成10比10的Deuce（丟士），在後段連丟5分情況下，以10比12讓出。

未受影響的林昀儒在第2局狀態回穩，再度逼出局點，就算又遭到對手化解掉3個、被追到僅剩1分差，經過暫停後，林昀儒展現連續正拍攻勢，迫使吉山僚一回擊出界，並以11比9扳平戰局。

第3局林昀儒險些浪費開局5比0的領先，接著三度被對手追平比分，所幸在關鍵時刻凌厲正拍攻勢再度奏效，林昀儒連得2分以11比9搶下聽牌優勢，加上克服第4局一開始的落後劣勢，林昀儒後段更連得5分，一鼓作氣以11比8拿下勝利，順利晉級男單16強。