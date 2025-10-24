輪椅網球／李宛靜為球成痴「每晚痛到像廢人」 勝利盃為雨所困期盼「李洋部長幫幫忙」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
李宛靜是小兒麻痺患者，但不影響對網球的熱愛。 主辦單位提供
李宛靜是小兒麻痺患者，但不影響對網球的熱愛。 主辦單位提供

2025勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽24日在國立體育大學展開，其實原訂場地在天母網球場，因台北豪雨不斷，只能移師國體室內網球場，不過選手大多甘之如飴，例如愛球成痴的李宛靜。

由於近期台灣有三場國際輪椅公開賽，分別為凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽、勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽，與永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，且今年賽事規格升至ITF3級，總獎金也提升至1.4萬美金，吸引許多國際好手「進駐」搶分，光是勝利盃的總參賽人數就超過70人。

李宛靜今天首輪以6：2、6：3「直落二」擊敗吳蕙瑛，拿下本季大賽首勝，「凱靖盃我第一場就遇到年輕小伙子，來球跟砲彈一樣。今天我是運氣比較好，險勝、險勝。」

李宛靜對網球癡迷，即使要犧牲許多東西也在所不惜。 主辦單位提供
李宛靜對網球癡迷，即使要犧牲許多東西也在所不惜。 主辦單位提供

場下幽默的李宛靜，在場上也很樂於發言，不僅會幫忙報分數，也會協助隔壁場地撿球，撿球時不忘寒暄兩句，她笑說：「其實我是因為緊張，我一緊張話就多，也會跟自己講話，別看我很游刃有餘，其實我手抖得要命。」

年過不惑的李宛靜是小兒麻痺患者，還有嚴重的脊椎側彎，脊椎幾乎形成「S」型，這還是動過3次手術的「改良版」，另外腳部也曾多次開刀，生涯至少挨過10次大刀，但她仍笑著回憶：「當時躺在開刀床上，覺得自己很像供桌上的供品。」

李宛靜接觸輪椅網球是在大學時期，當時為了打球，每週都從基隆搭客運到台北網球中心，出社會後為了照顧女兒暫離球場，直到小孩能自理才回到最愛的綠色框框，「年輕時的夢想是環遊世界，但現在只喜歡爬枕頭山跟打網球，我光花在網球上的錢都不知道多少了。」

即使還沒環遊世界，網球成為李宛靜跟世界接觸的方式，「難免需要跟外國選手溝通，所以日文、韓文、英文都會一點點。雖然現在有AI翻譯，但我還是覺得直接對話比較直接、有溫度。」

為了網球付出的不僅如此，由於身體情況特殊，李宛靜形容每次打完球後晚上的慘況，「你可以想像有個鑽頭從你的腰間鑽進去鑽到骨頭，又痠又痛，只能躺著像廢人一樣，但如果可以的話，我還是每天都想打球。」

主辦單位提供
主辦單位提供

勝利盃聚集全世界的輪椅網球好手，讓主辦方台北市輪椅網球推廣協會理事長劉耀台更為感觸，「凱靖盃前兩天還是好天氣，後來就下大雨，當下我們就決定改到國體。選手一般都會帶兩台輪椅，一台日常用，一台競技用，這次參賽人數又大爆滿，將近100台輪椅浩浩蕩蕩，真的是辛苦大家了。」

劉耀台遺憾地說，除了自己是主辦，身為長輩也感到很心疼，「其實台北不是沒有網球中心，但租借困難，租金又昂貴，既然我們是先進國家，這點不能漏氣才對。就我所知，國際選手普遍都很喜歡來台灣比賽，既然政府成立了運動部，期待他們可以跟我們一起努力，希望李洋部長能幫這個忙。」

除了地主選手，日本的2024年巴黎帕運女雙金牌田中愛美今天以兩個6：2擊敗Bubnova Liudmila，同樣也來自日本的男單頭號種子荒井大輔以6：4、6：1力克同胞好手藤本佳伸。

日本帕運金牌田中愛美來台獻技。 主辦單位提供
日本帕運金牌田中愛美來台獻技。 主辦單位提供

