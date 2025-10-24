桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 林昀儒鄭怡靜闖混雙4強

中央社／ 台北24日電
混雙林昀儒(左)和鄭怡靜。WTT官網資料照
混雙林昀儒(左)和鄭怡靜。WTT官網資料照

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣黃金混雙林昀儒鄭怡靜今天在8強戰，以11比5、3比11、13比11、11比9擊敗日本宇田幸矢、韓國申裕斌，順利挺進4強。

「國民金孫」林昀儒這次在倫敦球星挑戰賽「雙線出擊」，其中混雙與重返世界桌球職業大聯盟（WTT）賽場的「台灣一姐」鄭怡靜攜手，兩人在首輪擊敗「新加坡組合」馮耀恩、曾尖後，今天在8強戰面對宇田幸矢、申裕斌這對日韓聯軍，尋求躋身4強之列。

首局開打後，林昀儒、鄭怡靜數度展現強勢進攻，收到不錯的效果，不僅一開始就手握5比1領先，更靠著林昀儒連續的正拍進攻，順利以11比5先馳得點，沒想到「林鄭配」次局未能延續氣勢，尤其無法有效限制對手進攻，導致以3比11讓出，遭到扳平戰局。

不過，林昀儒、鄭怡靜並未受到影響，第3局在關鍵時刻製造對手回擊出界、化解掉1個局點後，林昀儒的招牌擰球搭配正拍進攻，幫助台灣組合以13比11取得聽牌優勢。

接著，林昀儒、鄭怡靜在第4局克服落後劣勢，中段連得4分逆轉比分，之後一路保持領先，就算遭到化解2個賽末點、被追到僅剩1分差，林昀儒隨即打出落點絕佳的1球，終場「林鄭配」攜手以11比9拿到4強門票，下一戰將挑戰頭號種子的「日本組合」松島輝空、張本美和。

