田徑／第三屆東亞半馬賽26日常州登場 我3位選手參賽

第三屆東亞半程馬拉松將於26日在中國大陸江蘇常州舉行，我國今年共派出3位選手在今天啟程備戰，包括台師大徐立紘、高師大林哲緯、國體大黃柏憲，中華民國田徑協會秘書長王景成也期勉選手再創佳績。

2023年首度舉辦的東亞半程馬拉松錦標賽，去年的第二屆賽事在成都舉行，我國也派出施育佐、周鴻宇、謝千鶴、張芷瑄等4位好手參賽，最終4人都順利擠進總排名前10名。

而今年的第3屆賽事則是在常州西太湖舉行，地主大陸也派出15位菁英選手參賽，我國則是由徐立紘、林哲緯、黃柏憲三名選手代表出賽，另外有香港、澳門、蒙古、南韓參賽，身為東亞田徑協會副主席，也是這次大會組委會籌備委員的中華田協秘書長王景成，也在今天率團出發，並期勉選手再創佳績。