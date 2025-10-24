聽新聞
0:00 / 0:00
田徑／第三屆東亞半馬賽26日常州登場 我3位選手參賽
第三屆東亞半程馬拉松將於26日在中國大陸江蘇常州舉行，我國今年共派出3位選手在今天啟程備戰，包括台師大徐立紘、高師大林哲緯、國體大黃柏憲，中華民國田徑協會秘書長王景成也期勉選手再創佳績。
2023年首度舉辦的東亞半程馬拉松錦標賽，去年的第二屆賽事在成都舉行，我國也派出施育佐、周鴻宇、謝千鶴、張芷瑄等4位好手參賽，最終4人都順利擠進總排名前10名。
而今年的第3屆賽事則是在常州西太湖舉行，地主大陸也派出15位菁英選手參賽，我國則是由徐立紘、林哲緯、黃柏憲三名選手代表出賽，另外有香港、澳門、蒙古、南韓參賽，身為東亞田徑協會副主席，也是這次大會組委會籌備委員的中華田協秘書長王景成，也在今天率團出發，並期勉選手再創佳績。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言