足球／「球王」梅西完成續約 生涯最後一站邁阿密？

美職聯（MLS）球隊邁阿密國際（Inter Miami）宣布與球王梅西（Lionel Messi）完成續約，這名阿根廷球星將為邁阿密國際效力至2028年，這份合約也被認為是梅西生涯最後一張合約。

梅西今年38歲，等到合約結束已年滿41歲，他說：「自從我來到邁阿密踢球之後，一直覺得很快樂，因此我非常高興能繼續待在這裡。」

梅西至今在MLS出賽82場，共踢進71球、貢獻37次助攻，他曾在2024年榮獲MLS年度最有價值球員（MVP），而今年也很有可能再度獲獎。此外，梅西預計將再度代表阿根廷出戰2026年世界盃，幫助阿根廷尋求衛冕。