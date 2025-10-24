壺鈴世錦賽中華隊奪佳績 頒獎典禮播國歌選手感動

2025年壺鈴世錦賽22日在波蘭落幕，台灣代表隊勇奪5金、3銀、9銅佳績，展現驚人實力與堅韌毅力。其中，台灣選手丁亞涵、曾詠麟更以卓越表現摘下金牌。在頒獎典禮上，主辦單位播放中華民國國歌，並由台灣選手高舉國旗，感動全場。

曾詠麟在臉書（facebook）貼文表示：「我這輩子從來沒有在國際賽場上聽過國歌…但這次波蘭世錦賽主辦方實現了我這輩子從來沒發生過的事情，國歌響徹整個賽場，我跟亞涵拉著國旗唱出國歌（雙眼泛著淚光），這樣的感動久久不能平復。」

代表團接著拜會駐波蘭代表處，向代表劉永健報告拿國旗播國歌的好消息。曾詠麟表示：「我能感受到在那一刻劉大使也非常感動，那一刻不需要說話，只要是台灣人都會感動，我過去8年在壺鈴運動領域的外交及努力值得了。」

駐波蘭台北代表處也在臉書貼文指出：「來自台灣的選手丁亞涵、曾詠麟更以卓越表現摘下金牌，在頒獎典禮上，主辦單位特別播放我國國歌，並由選手高舉我國國旗，讓現場觀眾深刻感受到來自台灣的榮耀與感動。那一刻，台灣發光，我們與有榮焉」，「謝謝你們，讓世界看見台灣！」