法國羽賽／麟榤配遭南韓組合逆轉 已連12站無緣8強

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在今年台北羽球公開賽拿下合拍以來首冠後，接下來卻始終無法突破16強魔咒，今天凌晨兩人在BWF超級750的法國公開賽男雙16強賽，面對第一種子的南韓金元昊／徐承宰，最終以21：15、10：21、15：21敗下陣來，再度無緣8強。

世界男雙排名第20名的「麟榤配」，與世界排名第1的男雙組合金元昊／徐承宰，去年就曾在蘇迪曼盃交手並上演3局苦戰，最終由南韓組合勝出，而雙方今天再度碰頭又再度打出一場3局大戰。

在首局比賽中王齊麟／邱相榤就打出絕佳開局，取得6：0領先，並且在該局從未落後的情況下，以21：15先下一城，不過接下來兩局南韓組合展開反撲，僅在開局短暫落後後，就一路保持領先，且在局中就將差距擴大，最終也連趕兩局逆轉勝出，挺進到8強賽；王齊麟／邱相榤在止步16強賽後，從台北羽球公開賽以來已經連續12戰無緣8強，且近5戰都是在16強止步。