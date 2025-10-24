快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

法國羽賽／麟榤配遭南韓組合逆轉 已連12站無緣8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟榤配」王齊麟／邱相榤連12站止步16強。 法新社
「麟榤配」王齊麟／邱相榤連12站止步16強。 法新社

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，在今年台北羽球公開賽拿下合拍以來首冠後，接下來卻始終無法突破16強魔咒，今天凌晨兩人在BWF超級750的法國公開賽男雙16強賽，面對第一種子的南韓金元昊／徐承宰，最終以21：15、10：21、15：21敗下陣來，再度無緣8強。

世界男雙排名第20名的「麟榤配」，與世界排名第1的男雙組合金元昊／徐承宰，去年就曾在蘇迪曼盃交手並上演3局苦戰，最終由南韓組合勝出，而雙方今天再度碰頭又再度打出一場3局大戰。

在首局比賽中王齊麟／邱相榤就打出絕佳開局，取得6：0領先，並且在該局從未落後的情況下，以21：15先下一城，不過接下來兩局南韓組合展開反撲，僅在開局短暫落後後，就一路保持領先，且在局中就將差距擴大，最終也連趕兩局逆轉勝出，挺進到8強賽；王齊麟／邱相榤在止步16強賽後，從台北羽球公開賽以來已經連續12戰無緣8強，且近5戰都是在16強止步。

王齊麟 邱相榤 羽球

延伸閱讀

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

北極羽賽／仍未破16強魔咒 王齊麟、邱相榤遭淘汰

陳詩媛懷孕錄節目！全程憋笑「被吳姍儒看出異狀」：真的好有緣

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

相關新聞

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天凌晨遭遇丹麥前世界球王安賽龍，儘管在第二局一度打出7：0攻勢取得領先...

全運會／亞運前「封關戰」 33人次破全國紀錄

一一四年全國運動會昨天圓滿落幕，雲林縣縣長張麗善也在閉幕典禮上，於運動部次長洪志昌見證下，將全大運會旗轉交給下屆主辦城市...

全運會／郭婞淳「金輕鬆」 林郁婷打到對手求饒

今年雲林全運會好手齊聚一堂，除了要爭取各縣市提供的高額獎勵外，也為明年名古屋亞運會進行備戰，包括去年在巴黎奧運拿下金牌的...

全運會／韓安齊泳奪10金 江靜緣鉛球丟過18公尺

除了黃金世代選手持續閃耀外，今年全運會也冒出不少年輕新星，包括十八歲田徑鉛球紀錄保持人江靜緣、十九歲舉重好手黃宜甄、在泳...

法國羽賽／麟榤配遭南韓組合逆轉 已連12站無緣8強

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在今年台北羽球公開賽拿下合拍以來首冠後，接下來卻始終無法突破16強魔咒，今天凌...

桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。