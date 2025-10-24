法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天凌晨遭遇丹麥前世界球王安賽龍，儘管在第二局一度打出7：0攻勢取得領先，但最終仍是以11：21、21：23敗下陣來，無緣8強。

周天成與安賽龍過去生涯25度碰頭，安賽龍拿下其中21勝，周天成前一次擊敗他已經是去年的湯姆斯盃，近期3度碰頭都是以直落二敗下陣來，包括上周的丹麥羽賽雙方就在32強賽交手，由安賽龍取勝。

而今天凌晨兩人再度在法國賽碰頭，首局賽事中安賽龍幾乎是取得壓倒性的優勢，以21：11先下一城，並且在第二局前段也一度取得12：9領先，不過周天成在此時拉出一波7：0的反擊逆轉戰局，但最終在錯失一個局點的情況下，讓安賽龍以23：21拿下勝利，挺進到8強賽。

戚又仁成為我國男單唯一晉級8強選手。 聯合報系資料照

至於我國另外一名男單好手戚又仁，今天凌晨則是遭遇印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），在先丟首局的情況下，最終以14：21、25：23、21：15逆轉勝出，成為我國唯一闖進到8強的選手。