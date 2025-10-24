快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成(右)對戰丹麥前世界球王安賽龍(左)苦吞4連敗。 美聯社
周天成(右)對戰丹麥前世界球王安賽龍(左)苦吞4連敗。 美聯社

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天凌晨遭遇丹麥前世界球王安賽龍，儘管在第二局一度打出7：0攻勢取得領先，但最終仍是以11：21、21：23敗下陣來，無緣8強。

周天成與安賽龍過去生涯25度碰頭，安賽龍拿下其中21勝，周天成前一次擊敗他已經是去年的湯姆斯盃，近期3度碰頭都是以直落二敗下陣來，包括上周的丹麥羽賽雙方就在32強賽交手，由安賽龍取勝。

而今天凌晨兩人再度在法國賽碰頭，首局賽事中安賽龍幾乎是取得壓倒性的優勢，以21：11先下一城，並且在第二局前段也一度取得12：9領先，不過周天成在此時拉出一波7：0的反擊逆轉戰局，但最終在錯失一個局點的情況下，讓安賽龍以23：21拿下勝利，挺進到8強賽。

戚又仁成為我國男單唯一晉級8強選手。 聯合報系資料照
戚又仁成為我國男單唯一晉級8強選手。 聯合報系資料照

至於我國另外一名男單好手戚又仁，今天凌晨則是遭遇印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），在先丟首局的情況下，最終以14：21、25：23、21：15逆轉勝出，成為我國唯一闖進到8強的選手。

安賽龍 周天成 羽球

延伸閱讀

丹麥羽賽／周天成遭「龍王」逆轉 李佳豪成男單唯一希望

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

相關新聞

法國羽賽／周天成不敵安賽龍 戚又仁成8強台灣最後希望

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天凌晨遭遇丹麥前世界球王安賽龍，儘管在第二局一度打出7：0攻勢取得領先...

法國羽賽／麟榤配遭南韓組合逆轉 已連12站無緣8強

我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在今年台北羽球公開賽拿下合拍以來首冠後，接下來卻始終無法突破16強魔咒，今天凌...

全運會／亞運前「封關戰」 33人次破全國紀錄

一一四年全國運動會昨天圓滿落幕，雲林縣縣長張麗善也在閉幕典禮上，於運動部次長洪志昌見證下，將全大運會旗轉交給下屆主辦城市...

全運會／郭婞淳「金輕鬆」 林郁婷打到對手求饒

今年雲林全運會好手齊聚一堂，除了要爭取各縣市提供的高額獎勵外，也為明年名古屋亞運會進行備戰，包括去年在巴黎奧運拿下金牌的...

全運會／韓安齊泳奪10金 江靜緣鉛球丟過18公尺

除了黃金世代選手持續閃耀外，今年全運會也冒出不少年輕新星，包括十八歲田徑鉛球紀錄保持人江靜緣、十九歲舉重好手黃宜甄、在泳...

桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。