全運會／韓安齊泳奪10金 江靜緣鉛球丟過18公尺

除了黃金世代選手持續閃耀外，今年全運會也冒出不少年輕新星，包括十八歲田徑鉛球紀錄保持人江靜緣、十九歲舉重好手黃宜甄、在泳池橫掃十金廿一歲韓安齊，都被認為有望在名古屋亞運大展身手。

父母均是舉重名將年僅十八歲的江靜緣，今年五月才成為我國女子鉛球紀錄保持人，在經過世大運、世錦賽的洗禮後，本次全運會她以十八公尺○八的佳績，成為我國史上首位擲過十八公尺大關的女子鉛球選手，而這成績拿到上屆杭州亞運，也足以讓江靜緣站上頒獎台。

去年就登上巴黎奧運舞台的混血好手韓安齊，今年全大運個人橫掃十面金牌創下女子泳將的新紀錄，且還打破女子一百公尺蝶式、五十公尺自由式等三項全國紀錄，在全運會後她也將回到美國持續為亞運備戰，並放眼亞運奪牌紀錄。

黃宜甄今年全運會雖然在舉重女子四十九公斤級，以兩公斤之差不敵奧運國手方莞靈拿下銀牌，但年僅十九歲就有抓舉八十一公斤、挺舉一○六公斤的實力，未來發展不可限量。

除年輕好手外，今年最大驚喜莫過於「風速王」陳玟溥，他在男子一百公尺賽事中，兩度於超風速情況下跑出十秒內成績，儘管已廿六歲，且上屆杭州亞運會還遭受阿基里斯腱傷勢打擊，但如能保持健康出賽，有望成為大器晚成的代表選手。