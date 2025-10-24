全運會／郭婞淳「金輕鬆」 林郁婷打到對手求饒

今年雲林全運會好手齊聚一堂，除了要爭取各縣市提供的高額獎勵外，也為明年名古屋亞運會進行備戰，包括去年在巴黎奧運拿下金牌的林郁婷，就在全運會進行奧運後首度實戰，吳詩儀、陳念琴、唐嘉鴻、郭婞淳也都順利摘金，並放眼明年亞運再創奪牌佳績。

我國競技運動過去幾年在國際賽場上發光發熱，從二○一八年雅加達／巨港、二○二三年杭州兩屆亞運會都拿下史上次佳的六十七面獎牌，到東京奧運的史上最佳十二面獎牌，以及巴黎奧運的二金、五銅，這批現年廿五歲到卅五歲間「黃金世代」好手功不可沒。

而今年全運會「黃金世代」也在各自賽道上繼續獨霸一方，像是卅一歲已在各項大賽都有奪金紀錄的郭婞淳，在女子六十四公斤級賽事雙破大會紀錄，其中挺舉一三○公斤更是她奧運會奪銅後再度成功挑戰此重量，總和成績更是大勝第二名選手廿四公斤。

至於拳擊四金釵，包括日前剛在世錦賽摘金的黃筱雯，以及去年奧運摘銅的吳詩儀、陳念琴，都在各自量級壓倒性的輾壓對手，就連暌違一年多未出賽的「拳后」林郁婷，金牌戰也只打一回合就迫使對手丟毛巾棄權，其中林郁婷只要能解決出賽資格問題，四人仍將繼續建構我國亞運獎牌庫。