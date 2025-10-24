全運會／亞運前「封關戰」 33人次破全國紀錄

一一四年全國運動會昨天圓滿落幕，雲林縣縣長張麗善也在閉幕典禮上，於運動部次長洪志昌見證下，將全大運會旗轉交給下屆主辦城市屏東縣，為今年全運會、也是運動部成立後首次全運會畫下句點，不少亞運準國手都在這場「年終封關戰」奪下金牌，全力備戰明年名古屋亞運。

雲林縣暌違廿年再度扛起全運會承辦重責，在各縣市都祭出高額獎勵下，賽事從九月陸續登場後也破聲不斷，不少昔日或現任亞奧運國手都拿出亮眼表現爭取佳績，更有不少未來之星也藉由全運會舞台發光發熱。

今年全運會最終共有十五個運動項目、卅三人次破全國、一人平全國，五十六項、一百五十五人次破大會、九人次平大會、七項廿人次創大會，最終台北市拿下一百一十二面金牌、九十五面銀牌、八十二面銅牌稱霸獎牌榜，新北市則以五十九金、六十一銀、七十二銅居次。

今年全運會不僅是運動部成立後第一場全國性運動會，更有不少好手以此作為亞運年前的年終封關戰，包括上屆亞運奪牌的柔道楊勇緯、體操鞍馬李智凱、拳擊林郁婷、甘家葳、吳詩儀、陳念琴、跆拳道羅嘉翎、游泳王冠閎、舉重郭婞淳等人，本屆賽事都以奪金成績作收，也將是明年亞運中華代表團奪牌的重要主力成員。

上屆杭州亞運會我國拿下十九金、廿銀、廿八銅，合計六十七面獎牌，在獎牌榜上高居第六名，奪金數追平一九九八年曼谷亞運，並列史上最多，總獎牌數則是史上第二。

當年與王齊麟攜手為我國拿下羽球男雙銅牌的李洋，去年又在巴黎奧運完成二連霸，在運動部於今年九月九日掛牌成立後，也成為我國體育政策的領頭者；運動部能否在李洋帶領下，提供最完善的後勤支援與協助，在名古屋亞運再創佳績，肯定受到外界放大檢視。