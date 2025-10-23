全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

今年全國運動會今天在雲林閉幕，基隆表現亮眼，共獲得3金2銀5銅，獎牌數創10年來最佳成績，游泳、跆拳」是大贏家，囊括3金2銀3銅；最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，蟬連「馬拉松游泳10公里」冠軍三連霸佳績，且為「穿金戴銀披銅」大滿冠選手。

基隆選手在「游泳」及「跆拳」二個項目表現傑出，囊括3金2銀3銅；當中最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，蟬連「馬拉松游泳10公里」冠軍三連霸的佳績，另外在「女子1500公尺自由式」及「女子800公尺自由式」也分別獲得1銀1銅的好成績，為基隆市摘下3面獎牌，「穿金戴銀披上銅牌」的另類大滿冠選手。

同時，為世錦賽金牌的選手林侑萱，是國內少數擅長品勢及對打二項目的選手，本屆賽會首度披上基隆市戰袍，為基隆市拚戰全運會，摘下個人品勢及團體品勢2面金牌，成為基隆含金量最高的選手，是基隆市重點培育人才。

另外，值得一提的二個項目分別為「霹靂舞」及「拳擊」，由王奎恩及郭恩如2位選手，首度搭配參加霹靂舞混合組二對二男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力，在霹靂舞奪得銅牌。

首度參加全運會賽事拳擊項目，在孫志豪選手一路過關斬將下，在男子組第五量級中，為基隆市摘下全運會首面銅牌。

市長謝國樑表示，為了讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府今年首次訂定「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助2萬5000元，並增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拚出最亮眼的成績。