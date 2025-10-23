全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
金牌跆拳道品勢女子組團體賽簡湘玲（左）、林侑萱（中）、葉伃晴（右）。圖／基隆市政府提供
金牌跆拳道品勢女子組團體賽簡湘玲（左）、林侑萱（中）、葉伃晴（右）。圖／基隆市政府提供

今年全國運動會今天在雲林閉幕，基隆表現亮眼，共獲得3金2銀5銅，獎牌數創10年來最佳成績，游泳、跆拳」是大贏家，囊括3金2銀3銅；最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，蟬連「馬拉松游泳10公里」冠軍三連霸佳績，且為「穿金戴銀披銅」大滿冠選手。

基隆選手在「游泳」及「跆拳」二個項目表現傑出，囊括3金2銀3銅；當中最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，蟬連「馬拉松游泳10公里」冠軍三連霸的佳績，另外在「女子1500公尺自由式」及「女子800公尺自由式」也分別獲得1銀1銅的好成績，為基隆市摘下3面獎牌，「穿金戴銀披上銅牌」的另類大滿冠選手。

同時，為世錦賽金牌的選手林侑萱，是國內少數擅長品勢及對打二項目的選手，本屆賽會首度披上基隆市戰袍，為基隆市拚戰全運會，摘下個人品勢及團體品勢2面金牌，成為基隆含金量最高的選手，是基隆市重點培育人才。

另外，值得一提的二個項目分別為「霹靂舞」及「拳擊」，由王奎恩及郭恩如2位選手，首度搭配參加霹靂舞混合組二對二男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力，在霹靂舞奪得銅牌。

首度參加全運會賽事拳擊項目，在孫志豪選手一路過關斬將下，在男子組第五量級中，為基隆市摘下全運會首面銅牌。

市長謝國樑表示，為了讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府今年首次訂定「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助2萬5000元，並增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拚出最亮眼的成績。

教育處長徐嬿立說，市府近年來投入上億的補助經費，用實際政策支持體育發展，完善體育環境與培育管道，培養基隆優秀基層運動選手。

金牌馬拉松游泳女子組10公里鄧羽彣（中），是「穿金戴銀披銅」的大滿冠選手。圖／基隆市政府提供
金牌馬拉松游泳女子組10公里鄧羽彣（中），是「穿金戴銀披銅」的大滿冠選手。圖／基隆市政府提供
鄧羽彣是「穿金戴銀披銅」的大滿冠選手。圖／基隆市政府提供
鄧羽彣是「穿金戴銀披銅」的大滿冠選手。圖／基隆市政府提供
金牌跆拳道品勢女子組個人賽林侑萱。圖／基隆市政府提供
金牌跆拳道品勢女子組個人賽林侑萱。圖／基隆市政府提供

全運會 霹靂舞 拳擊

延伸閱讀

全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

全運會台南勇奪93面獎牌締佳績 28面金牌突破上一屆

基隆男子帶刀械進法院出拳攻擊法警被捕 情緒不穩先送醫

全運會今落幕計打破15項全國紀錄 雲林縣正式交棒屏東縣

相關新聞

桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種...

全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

今年全國運動會今天在雲林閉幕，基隆表現亮眼，共獲得3金2銀5銅，獎牌數創10年來最佳成績，游泳、跆拳」是大贏家，囊括3金...

「2025舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2025舞王世界公開賽」，將於11月8日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、

全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

114年全民運動會經6天激烈競賽，今天下午圓滿閉幕，聖火緩緩熄滅，在413項比賽中，來自全國萬餘名選手激烈競逐，有多達5...

高球／LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上 為世界隊開紅盤

LPGA 2025國際皇冠盃今天在南韓新韓國鄉村俱樂部球場（New Korea Country Club）登場，徐薇淩所...

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，傷癒復出的台灣一姐鄭怡靜，今天與「國民金孫」林昀儒搭檔混雙，兩人在首輪以3比1擊敗馮耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。