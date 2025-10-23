桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種子「印度組合」夏哈、塔卡爾，順利晉級男雙8強。

幫助台灣桌球男團勇奪德國萊茵魯爾世界大學運動會首面金牌，馮翊新在本週WTT倫敦球星挑戰賽拚男單、男雙「雙線出擊」，沒想到今天在男單首輪以1比3不敵地主選手葛林（Connor Green）的情況下，立刻與台灣新星郭冠宏攜手征戰男雙賽場。

從資格賽出線的馮翊新、郭冠宏，男雙首輪就與世界排名第7、賽會第2種子的「印度組合」夏哈（Manush Utpalbhai Shah）、塔卡爾（ManavThakkar）正面交鋒，不過首局開打後，台灣組合展現不俗氣勢，可惜浪費3分領先優勢，甚至在後段被連得4分，即便化解2個局點，仍以10比12讓出。

所幸馮翊新、郭冠宏並未受到影響，從第2局開始急起直追，接連11比8、11比8逆轉戰局，進入關鍵第4局，台灣組合克服一開始0比3落後劣勢，尤其中段連得4分，率先逼出賽末點，就算被對手化解掉3個，終場馮翊新、郭冠宏依舊以11比9取得比賽勝利，順利晉級男雙8強。