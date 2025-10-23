桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

中央社／ 台北23日電
馮翊新。資料照
馮翊新。資料照

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種子「印度組合」夏哈、塔卡爾，順利晉級男雙8強。

幫助台灣桌球男團勇奪德國萊茵魯爾世界大學運動會首面金牌，馮翊新在本週WTT倫敦球星挑戰賽拚男單、男雙「雙線出擊」，沒想到今天在男單首輪以1比3不敵地主選手葛林（Connor Green）的情況下，立刻與台灣新星郭冠宏攜手征戰男雙賽場。

從資格賽出線的馮翊新、郭冠宏，男雙首輪就與世界排名第7、賽會第2種子的「印度組合」夏哈（Manush Utpalbhai Shah）、塔卡爾（ManavThakkar）正面交鋒，不過首局開打後，台灣組合展現不俗氣勢，可惜浪費3分領先優勢，甚至在後段被連得4分，即便化解2個局點，仍以10比12讓出。

所幸馮翊新、郭冠宏並未受到影響，從第2局開始急起直追，接連11比8、11比8逆轉戰局，進入關鍵第4局，台灣組合克服一開始0比3落後劣勢，尤其中段連得4分，率先逼出賽末點，就算被對手化解掉3個，終場馮翊新、郭冠宏依舊以11比9取得比賽勝利，順利晉級男雙8強。

郭冠宏 挑戰賽 大聯盟

延伸閱讀

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

桌球／馮翊新、林昀儒接連落馬 台灣男單無緣16強

桌球／林昀儒爆冷負宇田幸矢 WTT中國大滿貫賽止步32強

相關新聞

桌球／WTT球星挑戰賽 男雙馮翊新、郭冠宏扳倒第2種子闖8強

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天以3比1扳倒第2種...

全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

今年全國運動會今天在雲林閉幕，基隆表現亮眼，共獲得3金2銀5銅，獎牌數創10年來最佳成績，游泳、跆拳」是大贏家，囊括3金...

「2025舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2025舞王世界公開賽」，將於11月8日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、

全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

114年全民運動會經6天激烈競賽，今天下午圓滿閉幕，聖火緩緩熄滅，在413項比賽中，來自全國萬餘名選手激烈競逐，有多達5...

高球／LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上 為世界隊開紅盤

LPGA 2025國際皇冠盃今天在南韓新韓國鄉村俱樂部球場（New Korea Country Club）登場，徐薇淩所...

桌球／WTT倫敦球星挑戰賽 鄭怡靜傷癒攜林昀儒晉混雙8強

在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，傷癒復出的台灣一姐鄭怡靜，今天與「國民金孫」林昀儒搭檔混雙，兩人在首輪以3比1擊敗馮耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。