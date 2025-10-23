快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

「2025舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

聯合新聞網／ 綜合報導
2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北，台灣體育運動舞蹈發展協會名譽理事長張思敏(右)。 主辦單位提供
2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北，台灣體育運動舞蹈發展協會名譽理事長張思敏(右)。 主辦單位提供

北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2025舞王世界公開賽」，將於11月8日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、芬蘭、波蘭、克羅埃西亞、瑞典、西班牙、冰島、澳洲、日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、台灣等25個國家約700多名選手參加。

本賽事舉辦至今年已第14年在台北市舉辦，台北市政府體育局黃力卉專門委員致詞表示：很高興台北市能夠有機會舉辦世界級的國標舞賽事在小巨蛋，並且結合公益活動讓市民能以4張發票換1張門票免費進埸觀賞世界級的國標舞大賽，並感謝國際舞蹈總會(International Dance Organization)的推動及台灣體育運動舞蹈發展協會的精心籌備，讓台灣走上國際舞台，讓台北市在世界發光!! 蔣萬安市長將體育賽事的辦理視為重要政見之一，未來體育局也將努力實踐市長政見，持續辦理世界公開賽等國際賽事，推動城市國際運動舞台，並預祝國內好手展現最好練習成果，爭取佳績。

賽事報名目前已有收到世界前24強的職業好手報名，並邀請到世界職業摩登舞冠軍Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova、世界職業摩登舞亞軍Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 世界職業拉丁舞季軍Pavel Zvychaynyy & Polina Teleshova參與本次盛宴。當天活動特別規劃舞王巨星秀節目，以往需要到歐洲黑池才能欣賞到世界級舞王高水準比賽及表演，屆時在台北市就能看如此到高水準的世界大賽，相信最後總決賽及舞王秀節目將會精采萬分，令觀眾們回味無窮。

體育局致力於提升台北市體育運動的全面發展，欣見台北市有如此高水準的運動賽事呈現給市民朋友，希望能讓世界看見台灣，本次與台灣體育運動舞蹈發展協會共同合作，希望讓國標舞選手們以舞會友來增進個人技術水準，同時促進台北市的城市交流及國際曝光率，並達成城市外交的目的。歡迎對舞蹈運動有興趣者一同前往觀賽。

2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北。 主辦單位提供
2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北。 主辦單位提供

2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北，台灣體育運動舞蹈發展協會名譽理事長張思敏(左)。 主辦單位提供
2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北，台灣體育運動舞蹈發展協會名譽理事長張思敏(左)。 主辦單位提供

北市 體育 運動 職業 國標舞

相關新聞

全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

今年全國運動會今天在雲林閉幕，基隆表現亮眼，共獲得3金2銀5銅，獎牌數創10年來最佳成績，游泳、跆拳」是大贏家，囊括3金...

「2025舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2025舞王世界公開賽」，將於11月8日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、

全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

114年全民運動會經6天激烈競賽，今天下午圓滿閉幕，聖火緩緩熄滅，在413項比賽中，來自全國萬餘名選手激烈競逐，有多達5...

高球／LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上 為世界隊開紅盤

LPGA 2025國際皇冠盃今天在南韓新韓國鄉村俱樂部球場（New Korea Country Club）登場，徐薇淩所...

高球／皇冠盃替世界隊搶分 徐薇淩：不能讓亞洲漏氣

代表亞洲入選LPGA皇冠盃高球對抗賽世界隊的「台灣一姐」徐薇淩，今天和搭檔韓德森替世界隊搶勝攻下1分；賽後徐薇淩表示，當...

高球／皇冠盃對抗賽 徐薇淩攜韓德森替世界隊搶分

兩年一度的LPGA皇冠盃高球對抗賽今天在韓國展開首日賽事，代表世界隊出賽的「台灣一姐」徐薇淩和搭檔韓德森，以贏2洞剩1洞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。