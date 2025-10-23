台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2025舞王世界公開賽」，將於11月8日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、芬蘭、波蘭、克羅埃西亞、瑞典、西班牙、冰島、澳洲、日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、台灣等25個國家約700多名選手參加。

本賽事舉辦至今年已第14年在台北市舉辦，台北市政府體育局黃力卉專門委員致詞表示：很高興台北市能夠有機會舉辦世界級的國標舞賽事在小巨蛋，並且結合公益活動讓市民能以4張發票換1張門票免費進埸觀賞世界級的國標舞大賽，並感謝國際舞蹈總會(International Dance Organization)的推動及台灣體育運動舞蹈發展協會的精心籌備，讓台灣走上國際舞台，讓台北市在世界發光!! 蔣萬安市長將體育賽事的辦理視為重要政見之一，未來體育局也將努力實踐市長政見，持續辦理世界公開賽等國際賽事，推動城市國際運動舞台，並預祝國內好手展現最好練習成果，爭取佳績。

賽事報名目前已有收到世界前24強的職業好手報名，並邀請到世界職業摩登舞冠軍Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova、世界職業摩登舞亞軍Stas Portanenko & Nataliya Kolyada 世界職業拉丁舞季軍Pavel Zvychaynyy & Polina Teleshova參與本次盛宴。當天活動特別規劃舞王巨星秀節目，以往需要到歐洲黑池才能欣賞到世界級舞王高水準比賽及表演，屆時在台北市就能看如此到高水準的世界大賽，相信最後總決賽及舞王秀節目將會精采萬分，令觀眾們回味無窮。

體育局致力於提升台北市體育運動的全面發展，欣見台北市有如此高水準的運動賽事呈現給市民朋友，希望能讓世界看見台灣，本次與台灣體育運動舞蹈發展協會共同合作，希望讓國標舞選手們以舞會友來增進個人技術水準，同時促進台北市的城市交流及國際曝光率，並達成城市外交的目的。歡迎對舞蹈運動有興趣者一同前往觀賽。

2025舞王世界公開賽」舞王爭霸，誰與爭鋒決戰台北。 主辦單位提供