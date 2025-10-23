全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
114年全運會圓滿落幕，今天下午舉行閉幕式，116年將由屏東縣主辦。記者蔡維斌／攝影
114年全運會圓滿落幕，今天下午舉行閉幕式，116年將由屏東縣主辦。記者蔡維斌／攝影

114年全民運動會經6天激烈競賽，今天下午圓滿閉幕，聖火緩緩熄滅，在413項比賽中，來自全國萬餘名選手激烈競逐，有多達56項比賽破大會紀錄，22縣市以台北市總成績最高，獲頒總統獎，地主的雲林也創下11金的最佳成績，今天閉幕式雲林縣長將大會旗交給下次主辦的屏東縣，全場相約116年屏東再相見。

114全國運動會本月18日開賽，共34項運動種類、413項競賽項目，來自全國22縣市共計10941選手參與，經6天競賽，所有賽事圓滿完成，今天下午由雲林縣長張麗善、運動部常務次長洪志昌主持閉幕式，張麗善並將大會旗交給下一屆主辦縣的屏東縣政府秘書長楊慶哲。

同時也頒獎給總成績優等的縣市，總統獎由台北市奪得、新北市副總統獎、台中市、桃園市、高雄市、台南市、宜蘭縣分獲5院院長獎、大會獎屏東縣，今年特別設立的大會紀念獎給主辦雲林縣。

張麗善除感謝所有參與大會的工作人員及選手優秀的表現，更對今年雲林縣以地主優勢，創下優異成績，創下11金獎5銀9銅的佳績，打破102年以來個位數金牌的紀錄，為雲林體育運動締造新頁，令人欣悅。

洪志昌也對本屆全運會成果豐碩極為肯定，共15項33人次破全國紀錄，另有56項155人次選手破大會紀錄，其中有一項百米短跑因風速過大沒有列進紀錄，卻也以9.95秒創下國內最好的成績，他代表運動部縣長張麗善率領的團隊及籌備會，打造一個優質的競賽環境，讓選手創造佳績，他宣布114年全國運動會圓滿閉幕，讓大家相約116年屏東見。

雲林縣長張麗善將全運會的大會旗交給下一屆主辦的屏東縣，由屏東縣政府秘書長楊慶哲代表接下，並揮舞大會旗歡迎116年屏東見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善將全運會的大會旗交給下一屆主辦的屏東縣，由屏東縣政府秘書長楊慶哲代表接下，並揮舞大會旗歡迎116年屏東見。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善將全運會的大會旗交給下一屆主辦的屏東縣，由屏東縣政府秘書長楊慶哲代表接下。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善將全運會的大會旗交給下一屆主辦的屏東縣，由屏東縣政府秘書長楊慶哲代表接下。記者蔡維斌／攝影

